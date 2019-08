Pide AMLO evitar violencia en protestas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno no habrá represión, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a hacer uso de su derecho a la manifestación sin violencia, con respeto a terceros y al patrimonio del país.

Cuestionado sobre los hechos violentos en los que derivó una marcha de mujeres en la Ciudad de México para exigir seguridad a las autoridades, el mandatario federal respaldó la decisión del Gobierno capitalino de no reprimir a los manifestantes.

"Acerca de los hechos ocurridos el fin de semana, estoy informado y respaldo la actitud de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Creo que se actuó bien, puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, muy hipócritas, pero no hay que usar la fuerza, como decía Juárez, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza", expuso.

"Y lo que hemos dicho, para otras ocasiones, en otros casos, son los ciudadanos, ahora es la fuerza de la opinión pública la que rige, cuando hay excesos, los mismos ciudadanos son los jueces, no necesariamente es la autoridad, es mandar obedeciendo".

"Hubo incendios y destrozos", se le planteó en su conferencia de prensa mañanera.

"Sí, pero si interviene la fuerza pública se agrava el conflicto y, ahora, imagínense el Gobierno acusado de represor y no sólo es eso, sino que no se resuelve nada con el uso de la fuerza", respondió.

Respecto a las agresiones que sufrieron durante la movilización representantes de los medios de comunicación, López Obrador se pronunció porque se haga una investigación.

"Desde luego hay que hacer la investigación por los periodistas golpeados, eso tiene que investigarse, se tiene que sancionar, pero no meterse a querer resolver el problema con el uso de la fuerza, hay que buscar el diálogo y el entendimiento".

Al presidente se le planteó la posibilidad de que, sin la intervención de la autoridad, en otras marchas pueden ocurrir nuevos actos vandálicos.

"No se va a usar la fuerza, este no es un Gobierno autoritario, vamos a convencer a persuadir que no se debe usar la violencia y repito, porque no quiero que entre por un oído y salga por el otro, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", sostuvo.

"Para subrayar, soy partidario de la no violencia, me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, de Mandela, de Luther King, no creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa, la violencia no se puede enfrentar con violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, diálogo, diálogo, diálogo, la política se inventó para evitar la violencia".

López Obrador resaltó que en su Gobierno no habrá medidas de represión y por ello reiteró el llamado a quienes se manifiesten a que lo hagan con responsabilidad, sin excesos y sin uso de violencia.

"Hacemos un llamado a quienes se manifiestan a que lo hagan si violencia, sin afectar a los ciudadanos, que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, el patrimonio de todos los mexicanos (...) ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia? Es monumento importantísimo. En eso todos tenemos que actuar con responsabilidad", expuso.

"¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso, la defensa de las mujeres, con la destrucción? ¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa. Prohibida la represión".

Sobre los daños que han sufrido las estatuas ubicadas en Paseo de la Reforma en otras acciones de protesta, López Obrador dijo que serán restauradas.