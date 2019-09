Pide AMLO Grito sin drogas ni alcohol

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a celebrar el domingo el Grito de Independencia en el Zócalo, pero sin el uso de armas ni consumo de alcohol o drogas.

"Ayúdenos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas para que podamos celebrar en paz, que no se traigan desde luego armas, eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, es una fiesta de la unidad de nuestro pueblo", dijo.

A través de un video, el Mandatario convocó a los mexicanos a participar en los festejos del domingo, que iniciarán a las 16:00 horas y en los que habrá aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, atole, elotes y tamales.

En el mensaje, grabado a unos metros del balcón central donde dará el Grito este domingo, el Jefe del Ejecutivo presumió cómo fue "chuleado" el recinto.

El político tabasqueño pidió recordar a los "padres y madres" de la patria, disfrutar de los fuegos pirotécnicos, el concierto que ofrecerá la cantante Eugenia León y del baile con la Banda Limón.

"A festejar, a estar contentos, la cuarta transformación significa también alegría y sobretodo recordar a los que nos dieron patria justicia y libertades", expresó en el video que fue grabado el día de ayer en el salón de recepciones de Palacio Nacional.

A través de volantes, el Gobierno pidió a los ciudadanos no ingresar al Zócalo con pirotecnia, drones, armas punzocortantes y de fuego, drogas y bebidas alcohólicas, punteros láser, sustancias inflamables, cadenas largas y cinturones con hebillas.

Para "mantener un ambiente familiar y de armonía", también se pidió a la gente evitar latas de espuma, pintura o aerosoles, bicicletas, patinetas y vehículos motorizados; botellas de cristal, mascotas, paraguas, bolsos y mochilas grandes.

Además se recomendó no llevar objetos de valor, usar impermeable, cuidar a menores y personas de la tercera edad.