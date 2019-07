Pide AMLO no culpar a austeridad de desabasto

Ciudad de México.- Al cerrar su gira por Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay quienes utilizan de pretexto la política de austeridad del Gobierno federal para no atender a la población en el sector Salud.

"No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente dicen: 'es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya, se acabó'", dijo.

"Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, más que nada. Por eso es mejor que yo les diga que no va a desaparecer este programa, es mejor que lo escuchen, que va a continuar y que va a mejorar".

Tras realizar un recorrido por el Hospital Rural del IMSS, en Venustiano Carranza, Chiapas, el Mandatario escuchó las demandas de los médicos que reclamaron mayor equipo para atender a los recién nacidos.

Luis René Rodas Anzueto, director del hospital, pidió ayuda al Presidente luego de advertir que los menores sufren por la falta de instrumental y los recursos no alcanzan.

"Quiero pedirle que atienda nuestra necesidades, usted ya recorrió la región selva y altos y se dio cuenta de las necesidades que tenemos", expresó.

"En esta región de llanos yo quiero hacerle una petición especial: tenemos muchos niños, necesitamos más unidades de terapia intensiva neonatal, tenemos muchos bebés que están sufriendo y no nos alcanza para atenderlos y realmente queremos hacerlo".

Al hablar del combate a la corrupción, el Jefe del Ejecutivo pidió a los ciudadanos ayudar para estigmatizar esa práctica de manera negativa, con la finalidad de combatirla.

"Nada de que el vivillo, el mafiosillo, es el que rifa, no, eso ya no está de moda, todos a portarnos bien para transformar a México", indicó.

Las giras

Por otro lado, López Obrador anunció que continuará realizando giras de trabajo por los estados del País.

Acompañado de funcionarios federales y locales del sector Salud que no paraban de abanicarse y secarse el sudor, el Mandatario confesó que prefiere viajar, porque no se siente cómodo cuando trabaja en su oficia.

"Voy a seguir haciendo lo mismo, como se dice en nuestros pueblos, no me hallo allá en la oficina", manifestó.