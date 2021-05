Pide AMLO perdón a víctimas de L-12

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- A poco más dos semanas del desplome de una trabe en un tramo elevado de la Línea 12 que dejó 26 personas fallecidas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas, pues dijo que su convicción es que nadie sufra y pierda la vida.

"Yo les pido perdón todo los días y lamento mucho estás desgracias, no como autoridad, como persona, deseo que nadie sufra, es mi convicción, que nadie pierda la vida. Lo más sublime, lo más importante de todo es la vida y sea quien sea, quien pierda la vida en las circunstancias que sean, merece respeto y sus familiares merecen todo el afecto, el cariño, todo nuestro humanismo.

"Lo puedo resumir en una frase: 'nada humano me es ajeno'. Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos superiores, somos iguales, somos seres humanos", comentó en conferencia matutina.

El Mandatario federal afirmó que no le da la espalda al dolor humano, porque pertenece al partido del humanismo y que defiende la causa de la justicia y no la de la ambición o el dinero.

"No le damos la espalda al dolor humano. Hay una frase de Marx, que no se puede aplicar del todo ahora porque los animales también tienen sentimientos, en el tiempo que él escribió mucho -es un gran filósofo- sobre ciencia social, ciencia política, no se tenía el mismo conocimiento sobre los sentimientos de los animales, pero la frase dice así: 'quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho'.

"Entonces todos los seres humanos tenemos que ser solidarios, fraternos, lo que me tiene aquí a mí es eso, no es la ambición, el poder por el poder o la ambición al dinero, estoy aquí porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia, por eso estoy aquí", señaló.