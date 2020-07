Pide AMLO proteger a Lozoya; está en peligro, dice

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se cuide a Emilio Lozoya, para que dé la información que tiene.

Cuestionado sobre si el ex director de Pemex ha tenido privilegios por estar en un hospital privado, el Mandatario federal afirmó que se le debe cuidar y que ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía.

"Pero que a este señor lo cuiden".

"Dicen algunos, no está en la cárcel, está en el hospital, pues hay que cuidarlo, no solo por su salud que también merece eso como ser humano, sino cuidarlo físicamente", dijo López Obrador.

"Ayer estaba yo planteando el que no porque esté en un hospital se le deje solo o con poca vigilancia, hay que cuidar al señor, porque según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía donde ya empiezan a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero".

"Entonces leí también, porque me entero por los medios que se filtró esa declaración, ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta la están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes

-¿Podría estar en riesgo su vida?, se le cuestionó.

"Podría, cómo no. Lo otro es que quede claro cuál es mi postura, para que no se vaya a malinterpretar", respondió el Mandatario.

Dijo estar de acuerdo con que Lozoya sea testigo colaborador.

"Estoy de acuerdo con la Fiscalía en que se inicia en estos procedimientos de testigos protegidos, esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que sí existe el marco legal en el País para hacer algo parecido debe de aplicarse este procedimiento", agregó.

"Porque así se tiene información, antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba nada más que se sabía de la delincuencia organizada pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco, entonces es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas, para decirlo de manera coloquial, cómo es que transaban, porque la gente imagina, pero no hay conocimiento, detalles, de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal".

"El hecho de que haya este procedimiento, en el que incluso se le pueden reducir castigos o penas, si lo establece la ley desde luego, a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, siempre es una red o que las bandas nada más son las del crimen organizado, no, también la delincuencia de cuello blanco son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación, entonces conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición, eso es lo que siempre he sostenido, el que se estigmatice la corrupción".

-Valdrán la pena los privilegios, se le preguntó a AMLO.

"Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucho utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del País", respondió el Mandatario.

López Obrador dijo que "al carajo" con la corrupción en el País.

"Va a ayudar muchísimo por qué no es tener en la casa de la una, 2, 3, 5, 10, 20 a 1000 personas, no solo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene", indicó.

"Nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que político pobre, pobre político, nada de que el que no transa no avanza, vamos al carajo, con todo eso ya, a limpiar".

En la conferencia se mostró el video de su toma de posesión, cuando dio su postura sobre el "punto final" para no indagar a ex Presidentes.