Pide AMLO quitarle a partidos para dar a INE

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador propuso que se haga una reforma para disminuir el dinero que reciben los partidos y, de ser necesario, darlo al INE.

"Pienso que los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta, darle al INE, porque es mucho dinero el que reciben los partidos y hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN, entre otros, entonces así se podría", dijo en conferencia mañanera.

El Mandatario reiteró que su Gobierno será de austeridad y llamó a que "se aprieten el cinturón".

"Y lo otro es que también se aprieten el cinturón, el Gobierno se tragaba todo el presupuesto, sueldos elevadísimos, bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales. Hubo, en el caso del TEPJF, buscaron hasta la terminación del mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo, abusaron, eso ya no se puede. Entonces, austeridad, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a Juárez"

... Y plantea revisar baja a gasto de FGR

López Obrador también planteó revisar la disminución de mil 500 millones de pesos al gasto de la Fiscalía General de la República que se hizo en el Presupuesto de Egresos 2020.

Esto luego que propuesta del Mandatario proyectara que se darían 18 mil 202 millones de pesos y en el dictamen avalado quedó en 16 mil 702 millones de pesos.

"Hay que revisar el presupuesto, hay que ver cómo quedó en definitiva y ver sobre las necesidades. En general, consideramos que se garantiza el que no falten los recursos para el funcionamiento del Gobierno de manera austera y que se tengan recursos para los programas, incluido lo que tiene que ver con impartición de justicia, pero hay que esperar a ver qué sucede", comentó en conferencia mañanera.

Tras discusión de 8 horas en sede alterna, diputados aprobaron esta mañana en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

El PEF protegerá los programas sociales del Presidente y castigará a los órganos autónomos.

Entre las instituciones más castigadas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), con una disminución de mil 500 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral (INE) con un recorte de mil 71 millones de pesos y el Ifetel con una reducción de 188 millones de pesos.