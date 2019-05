Pide AN no respaldar extra para educativa

Ciudad de México.- Tras adelantar su rechazo a un periodo extraordinario de sesiones para revisar la reforma educativa, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Oposición no acompañar la intención de Morena de aprobar la convocatoria respectiva.

"En el caso de la reforma educativa se trata de un capricho porque no hay ni siquiera materia: hoy no hay dictamen. No se han juntado las comisiones en la Cámara de Diputados. Entonces, sobre qué van a convocar al periodo extraordinario", argumentó el senador Damián Zepeda.

Para el ex dirigente panista si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quiere mostrar voluntad de que aceptará modificaciones es necesario abrir el debate.

"Y ya con un dictamen hecho, entonces sí se convoca a un extraordinario, pero quererlo convocar ahorita es un capricho. La postura del PAN es sensata: ojalá y la oposición no ande dando cheques en blanco", planteó el político sonorense.

Este lunes, a las 13:00 horas, sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con un único punto a revisar: la convocatoria a un periodo extraordinario.

Si cualquiera de las bancadas opositoras otorga su voto, será aprobada la convocatoria.