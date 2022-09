Pide Anaya a AMLO que 'deje de mentir'

CDMX.- El panista Ricardo Anaya exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de mentir.

Con su video semanal, el ex candidato presidencial enumeró las mentiras que el tabasqueño dijo durante su IV Informe de Gobierno.

"¿Viste las mentiras que acaba de decir López Obrador en su Informe?", introdujo el queretano para luego presentar extractos del discurso del Mandatario, quien sostuvo que la economía ya había alcanzado los niveles previos a la pandemia.

"Eso es mentira: hoy la economía de México es inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio. Y la inflación, el aumento de los precios es del doble. Y también es mentira que se hayan reducido los pobres. Había 8.7 y ahora hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema", señaló Anaya.

El ex candidato opositor afirmó que el tabasqueño miente cuando sostiene que la violencia ha disminuido. "¡Cómo se atreve a decir eso! ¡Si el país está hecho un desastre y todo el mundo lo sabe. Hay 92 homicidios diarios! Cada hora matan a cuatro personas en México. ¿Eso es reducir la violencia?".

Anaya refutaría a López Obrador sobre la corrupción. En tono irónico, dijo que sólo se tolera la de sus hermanos y de Manuel Bartlett.

"Lo más grave, no son todas las mentiras que dijo, sino las cosas que no dijo en su Informe: no dijo que han desaparecido 35 mil personas. Que la gasolina no cuesta diez pesos como prometió. Que la tortilla está más cara que nunca".

"Que aumentó la deuda en dos billones. Que en el 90 por ciento de los hogares se cayeron los ingresos. De nada de eso habló", cuestionó.

El ex dirigente exigió a López Obrador que "deje de mentir, que nos hable de frente y con la verdad".