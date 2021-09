Pide castigo a científicos si hay corrupción

Reforma

Ciudad de México.- Ante el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue y castigue a los investigadores corruptos.

"Que se investigue y que si hay corrupción que se castigue, por qué nada más se va castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, que no tienen agarraderas, que no son influyentes, se tiene que acabar la impunidad", señaló.

El Jefe del Ejecutivo exhibió también un tuit con insultos a Beatriz Gutiérrez Müller, que atribuyó al científico Aldo Aldrete.

"Es uno de estos señores que ofende a Beatríz y me ofende a mi, pero de manera vulgar, qué tenemos que ver nosotros, pero es producto de todo un proceso de deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal".

El tabasqueño acusó que anteriormente investigadores del Conacyt no hacían nada y solamente gastaban.

"Tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia, pues este y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos", acusó.

"Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se informaban y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica".

"¿Qué habían hecho? ¡Nada, nada! Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no, ahora es investigación aplicada, el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias, imagínense ventiladores para atender enfermos de Covid en los momentos que más se necesitaba", declaró.

El miércoles, el juez federal Gregorio Salazar negó las órdenes de aprehensión que solicitó la FGR contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios a los que acusa de delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía volverá al ataque y volverá a solicitar las órdenes de aprehensión y presentará todos los recursos legales que sean procedentes.

A finales de agosto, la FGR solicitó infructuosamente la aprehensión de miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y de servidores públicos del sexenio pasado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos que resultaron improcedentes.

No obstante, tras la devolución de la carpeta de investigación por parte de un juez, la Fiscalía volvió a pedir las órdenes de aprehensión que, por segunda ocasión, volvieron a ser rechazadas.

El Fiscal Alejandro Gertz obtuvo en la gestión de María Elena Álvarez Buylla el grado SIN 3 que no había logrado en 11 años.

Álvarez Buylla promovió ante la FGR de Gertz acusaciones por supuesto mal manejo de 244 millones de pesos que el FCCyT recibió durante el último sexenio administrado por funcionarios que en su momento se opusieron a la promoción académica de Gertz.