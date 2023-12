Pide Claudia Tapia a Estado mejorar medio ambiente

Especial / Agencia Reforma / la activista y ex Diputada Claudia Tapia

Monterrey, Nuevo León.- Al asegurar que Nuevo León aún está a tiempo de generar un cambio ambiental, la activista y ex Diputada Claudia Tapia pidió a los Diputados usar la Ley a favor de los ciudadanos.

Durante una publicación de dos minutos hecho en sus redes sociales, la activista ambiental, señaló que existe un marco jurídico y normativo que debe ser aplicado en beneficio de la calidad del medio ambiente.

Criticó las acciones del Gobierno Estatal y aseguró que otros países han logrado mejoras al medio ambiente aplicando la Ley.

"En Nuevo León lamentablemente tenemos una enorme cantidad de emisiones a la atmósfera generadas por la combustión del carbón y por otras sustancias por partes de fuentes fijas y móviles, todos los días y a todas horas", dijo.

"Y al hablar del carbón no me refiero solamente a las carnes asadas, como socarronamente el Secretario del Medio Ambiente de Samuel García coloca como causantes de la contaminación".

"Toda la combustión de cualquier material, orgánico e inorgánico genera emisiones que a su vez permanecen en nuestra atmósfera indefinidamente y afectan directamente nuestra salud", explicó.

"No solo las carnes asadas, son los vehículos, son las chimeneas de las industrias irregulares, las pedreras, la quema de llantas, y basura, los juegos pirotécnicos, etcétera".

Aseguró que aún es tiempo para efectuar acciones positivas para el medio ambiente estatal.

"En Nuevo León aún estamos a tiempo de revertir este panorama", dijo.

"Como Diputada en el 2019 promoví por primera vez una iniciativa para elevar a rango de Ley el derecho a respirar aire limpio".

"Con este antecedente en la Reforma integral a la Constitución de Nuevo León se reconoce por primera vez en la historia este derecho, al señalar que como parte del medio ambiente sano, quienes habitan en el Estado de Nuevo León tienen el derecho al aire limpio", detalló.

"No tenemos tiempo que perder, invito a las y los Diputados a usar la Ley en beneficio de los ciudadanos y exigir no solo a las autoridades, si no vincular efectivamente a toda la sociedad en el establecimiento de acciones puntuales para promover la reducción de las emisiones contaminantes y descarbonizar nuestra atmósfera, si otras naciones lo han logrado, ¿por qué Nuevo León no?".