Pide Collado amparo contra bloqueo de cuentas

Ciudad de México.- Juan Collado Mocelo presentó ante un juez federal un amparo contra su inclusión en la Lista Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el posible congelamiento de sus cuentas bancarias.

Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, de entrada no admitió la demanda porque le requirió al litigante aclarar si también pretendía entablarla contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"Se requiere al promovente, para que dentro del término de 5 días... bajo protesta de decir verdad y conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, realicen las aclaraciones al escrito de demanda de amparo que presentaron", previno el juez según la lista de acuerdos.

"Dentro del término otorgado, deberá manifestar si es su deseo llamar a juicio como autoridad responsable a la CNBV, y en caso de ser afirmativa su respuesta, está obligado a referir el acto en concreto que le atribuye".

Sena Velázquez apuntó que, en caso de que Collado no responda este requerimiento, se entenderá que no es su deseo llamar a juicio como autoridad responsable a la CNBV y "se proveerá lo que en derecho proceda".

Por lo menos hasta la semana pasada, la Fiscalía General de la República y la UIF no habían asegurado ni bloqueado las cuentas bancarias de Collado, quien se encuentra sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El litigante fue detenido el pasado 9 de julio en un restaurante de la Ciudad de México, por haber recibido 24 millones de pesos de la operación de compraventa del edificio de la Caja Libertad, en Querétaro, que la FGR considera como simulada.