Pide Collado investigar a juez por tráfico de influencias

Ciudad de México.- Juan Collado pidió investigar al juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna porque no se declaró impedido en el caso de los allegados a Julio Scherer, a pesar de que los imputados y uno de sus defensores sacaron de la cárcel a su tío René Bejarano.

En un desplegado dirigido al ministro Arturo Zaldívar, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el abogado preso en el Reclusorio Norte enumeró una serie de "casualidades" sobre el grupo de litigantes imputados y "su amigo" el juez de control.

"Por el bien del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación y de todos los oficiales, secretarios, jueces, magistrados y ministros que día a día se esfuerzan por un México mejor, en donde prevalezcan la justicia y la legalidad, solicito se investiguen las presentes irregularidades a efecto de preservar la honorabilidad de dichas instituciones y borrar la imagen pública generada por dicho juzgador, de que en este país un acto de corrupción y tráfico de influencia se resuelve con otro de la misma naturaleza, dejando en absoluto estado de indefensión a los justiciables", pide el procesado, quien manifiesta su confianza en que las instituciones ministeriales y judiciales harán justicia.

La semana pasada Delgadillo Padierna resolvió no vincular a proceso y desechar el caso contra Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau, por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

"Qué casualidad tan conveniente: el pasado 19 de mayo de 2022, entre todos los jueces federales, el que resolvió mi denuncia fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de los señores René Bejarano y Dolores Padierna", señala Collado.

"Qué casualidad tan conveniente: los imputados y su defensor Agustín Acosta fueron los abogados que liberaron al señor René Bejarano, tío del juez Delgadillo Padierna, quienes además tienen una estrecha amistad con la familia Bejarano Padierna".

"Qué casualidad tan conveniente: el juez Delgadillo Padierna, conociendo todo esto y teniendo una clara animadversión contra mi persona, amistad con los imputados y con uno de los defensores, no presentó impedimento para conocer de los hechos".

Collado recuerda que fue él quien llevó el caso de lavado de dinero que tuvo como consecuencia el encarcelamiento de René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, la tía del juez Delgadillo.

Refiere también que, casualmente, Araujo, González y Pérez nunca se presentaron a la audiencia de imputación cuando fueron citados por un juez de control del Reclusorio Norte, aduciendo excusas diversas.

"En cambio, con su amigo el juez Delgadillo Padierna todos acudieron en la primera cita, incluso presencialmente, a pesar de que esta audiencia, a diferencia de las anteriores, sí fue autorizada a llevarse a cabo en forma remota", señala.

"Qué casualidad que, al resolver, el juez Delgadillo Padierna no me tratara como víctima sino como 'su imputado' y que no pudiera contener su rencor, rabia y cólera, dando a notar que se trataba de una venganza personal a mi persona, pretendiendo justificar que supuestamente se trataba de mentiras, las cuales en audiencia nunca se desvirtuaron ¿Esto es un juzgador imparcial?", cuestiona.

"En una cosa coincido con el juez Delgadillo Padierna, se necesita a Dios para 'defenderse de un juez que juega a ser Dios'. Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad y muchas más casualidades. Pero las casualidades de esa forma todos sabemos que ¡no existen!".

Cuestionó también que Delgadillo Padierna argumentara con mentiras en favor de los abogados imputados, refiriendo que era público el proyecto de sentencia de un amparo en revisión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, pues a la fecha ese documento no es público y tampoco el engrose oficial de la sentencia.

En la audiencia de la semana pasada, dice Collado, se probó que los imputados contaban con información de sus cuentas bancarias; y que lo obligaron a entregarle 1.5 millones de dólares a través de Isaac Pérez, a quien al día de hoy no conoce y se ostentó como su defensor sin haber hecho una sola gestión a su favor.

Sostiene que los hechos que denunció contra Araujo y compañía son verdad y que se basan en pruebas. Agrega que el grupo al que pertenecen los denunciados ha querido "despojar" a su familia de todo su patrimonio utilizando su poder y relaciones con funcionarios.

"Indicándonos que el único camino para que obtenga mi libertad era a través de ellos, demostrándonos siempre su poder con la autoridad y amenazándome que en caso de no cumplir con sus demandas mi situación empeoraría", señala.

Apela fallo en favor de allegados a Scherer

El abogado Juan Collado Mocelo apeló el fallo del juez federal que la semana pasada rechazó vincular a proceso y ordenó desechar el caso contra los supuestos allegados a Julio Scherer, a los que denunció de extorsión y otros delitos.

La asesoría del abogado, en su calidad de víctima, presentó este martes el recurso de apelación ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en contra de la decisión del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La impugnación será turnada a uno de los dos tribunales unitarios penales que están adscritos a dicho recinto judicial, los cuales son el Segundo, a cargo del Magistrado Manuel Bárcena Villanueva, o el Cuarto, que preside su colega Graciela Santés Magaña.

Delgadillo libró el pasado jueves a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau de toda responsabilidad en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Determinó que ninguna de las 75 pruebas presentadas por la FGR eran fiables y ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar a Collado y a los fiscales federales por irregularidades y actos indebidos en agravio de los hasta hoy imputados.

En su resolutivo, el juzgador cuestionó a la FGR de hacer una "imputación ficticia" contra el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, por responsabilizarlo en todo momento de actos ilícitos y no haberlo citado a declarar, lo que calificó como una violación al derecho de defensa y la presunción de inocencia.

La Fiscalía General de la República aún no ha apelado el fallo del juzgador y se espera que lo haga este miércoles, día en que vence el plazo para formalizar dicho recurso, según fuentes federales.

Si bien la FGR no tiene otro recurso más que la apelación, en caso de que un tribunal unitario confirme la no vinculación a proceso, Collado todavía podría recurrir al amparo contra esa eventual decisión, lo que implica dos instancias judiciales adicionales y un litigio de varios meses.

La imputación fallida de la FGR consiste en que Scherer, a través de los imputados, pretendieron obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión. En ese acuerdo, debía pagar 2 mil millones de pesos.

Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo de Scherer. La defensa de Gómez Arnaud, a quien señalan como asesor de Afirme, dijo en la audiencia de la semana pasada que la mención del banco de Villarreal era sólo una cuestión mediática.