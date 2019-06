Pide Conapred parar ‘ola xenofóbica’ contra migrantes

Ciudad de México.- Al advertir que en México está creciendo el discurso de odio contra los migrantes centroamericanos, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, indicó que sociedad y gobierno deben estar “en alerta” para impulsar acciones que detengan la ola xenofóbica que se está propagando en nuestro país.





A mí me parece que todos y todas nos tenemos que poner en alerta de no propagar información falsa, de no propagar prejuicios, ni estereotipos. Desde que salió el discurso xenofóbico contra las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos nos debimos haber puesto en alerta porque lo que se dice de nosotros allá, es lo mismo que podríamos estar diciendo aquí de los Centroamericanos y es muy delicado.









Todos ustedes tienen información de cuánto han sufrido nuestros connacionales por estos discursos discriminatorios que llevan a las personas a cometer actos de discriminación debido a que se propagan ideas falsas. Así que todos somos corresponsables de combatir ese discurso discriminatorio, no replicando informaciones que no tienen sustento”, indicó.





Entrevistada luego del lanzamiento de la convocatoria para la Décimo Quinta Edición del Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, la presidenta del Conapred indicó que aunque no existe un número oficial de denuncias de actos xenofóbicos, existe la certeza de que están aumentando, tanto en las comunidades por las que atraviesan las caravanas migrantes, como en redes sociales.

Por lo que urgió también la construcción de políticas públicas que impulsen una convivencia armónica ante la llegada de migrantes a nuestro país.





Ni la economía se ve amenazada por los migrantes, ni la seguridad se ve amenazada por los migrantes, ni la salud se ve amenazada por los migrantes. Lo que amenaza a migrantes y a mexicanos es la xenofobia. Hemos visto algunas expresiones de discriminación delicadas, eso se combate, con programas a mediano y largo plazo de integración migratoria”, señaló Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred.