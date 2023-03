Pide Creel a AMLO cesar ataques contra presidenta de SCJN

Zacatecas.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que pare los ataques contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, el Poder Judicial y demás instituciones del país, porque la violencia verbal puede generar agresiones físicas.

"Mi plena solidaridad con la ministra presidenta, con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, con el resto de los poderes y órganos de autonomía Constitucional que una y otra vez ha denigrado o intentando denigrar el Presidente de la República, ya párele, Presidente.

"Presidente López Obrador: usted debe cuidar lo que dice. No es Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que lo es como ser humano, pero usted tiene la investidura, tiene la responsabilidad de ser el Presidente de todos los mexicanos. Ya párele, ya no se pase Presidente", manifestó Creel en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Creel demandó a López Obrador parar sus expresiones contra Piña y el Poder Judicial, luego de que circuló en Twitter una imagen de la ministra y una bala, y de que el Presidente dijo este jueves que es indudable que seguía la corrupción en el Poder Judicial.

"¿A dónde quiere llegar? ¿Que alguna de sus huestes transgreda auténticamente la violencia verbal y llegue a la violencia física? ¿Es lo que usted quiere? ¿Quiere provocar eso? Yo le pido que se tome unos minutos y vea las redes sociales, lo que están provocando sus declaraciones entre mexicanos.

"Acabamos de tener el Día de la Bandera. Usted mismo lo dijo, que la bandera era identidad y unión de todos nosotros. Respétela, Presidente, respétela. Esto no es un juego. Esto es la vida institucional de la República, respete a los Poderes", remarcó Creel, dirigiéndose directamente al primer mandatario.

Señaló que es reprobable que el Presidente de la República no respete la relación entre Poderes, independientemente de la opinión que haya de quienes puedan integrar un Poder.

"Son las instituciones, Presidente López Obrador las que mandan en este país. La ley es la ley, la Constitución es la Constitución y las instituciones son las instituciones, Presidente López Obrador.

"Le pido que respete la vida institucional del País, al Poder Judicial de la Federación, en donde existen jueces, magistrados, ministras y ministros con plena solvencia, moral, técnica, de experiencia y que le sirven al país; como también se lo digo, igualmente ocurre en la Cámara de Diputados, una Cámara plural y dentro de esa pluralidad y de la diversidad que existe en la Cámara, todos nos debemos de respetar, independientemente de las ideas, de los programas políticos, de las ideologías o las opiniones en contrario que podamos tener, el respeto debe haber en la República", subrayó.

Advirtió que, sin respeto, la República no funciona.

Creel señaló que le tocó a Piña, como le tocó a él ya, estar entre quienes descalifica el Presidente, en referencia a que López Obrador cuestionó la procedencia de su fortuna.

Por la noche del miércoles, Creel lanzó un reto al Presidente, para que diga de qué vivió durante 12 años, luego de ser Jefe de Gobierno.

"Ya que hablaste de dinero, te tengo un reto, ¿por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar? Presumes no tener cuentas de banco, ¿entonces? Como dice Chico Ché ¿quién pompó?

"Así que, a mí, con ese cuento no me vengas. Quizá lo que más te duele es que yo he sido parte de una generación que ha construido más instituciones de las que tú has destruido", señaló Creel en redes sociales, luego de manifestar que, si bien hay un patrimonio familiar, él hizo carrera como abogado antes de dedicarse a la política.

Creel añadió que, justo por eso, será el primero en registrarse como candidato presidencial para arreglar "tú" desastre, en referencia al Gobierno de López Obrador.

"Para reconstruir lo que has tirado, para respetar la ley, porque la ley, acuérdate, la ley es la ley.

"También me voy a inscribir para reconciliar a este País que dividiste, para recuperar el tiempo que hemos perdido, para no seguir haciendo más pobres y recuperar la grandeza mexicana que todos nos merecemos".

Señaló que espera una respuesta al reto, aunque también puede haber amenazas o una persecución en contra de él o su familia, pero por lo pronto, ya le dio la cara.

Expropia expropiación

Por otro lado, Santiago Creel reclamó que la concentración del 18 de marzo en el Zócalo sea una expropiación de la Expropiación Petrolera por parte del Presidente López Obrador.

"Él está expropiando la expropiación petrolera para él y su partido, es la máxima contradicción que puede alguien tener, expropiar algo, un símbolo, un evento que nos pertenece a todos los mexicanos.

"Presidente López Obrador no expropie la expropiación petrolera para usted, su partido y quienes lo acompañan, eso nos corresponde a todos nosotros; esa gesta es una gesta que heredamos y somos igualmente legatarios usted y yo y los 130 millones de mexicanas y mexicanos", manifestó Creel.

Señaló que lo mismo ha hecho antes con José María Morelos y Pavón con Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

"Él es una persona territorialista y va queriendo adsorber símbolos patrios, la historia, claro la historia de los vencedores, pero es sintomático, es casi una enfermedad el plagio, plagiar, robar lo que es de todos", indicó.