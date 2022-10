Pide Creel a AMLO no manipular que PAN está contra Ejército

Especial / Agencia Reforma / El diputado Santiago Creel demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no generar falsos debates

Ciudad de México.— El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador no utilizar la tribuna para manipular argumentos y hacer creer que el PAN y sus gobernadores están en contra del Ejército.

Luego de que el mandatario federal dijo durante su conferencia mañanera que el dirigente panista Marko Cortés se opone a la colaboración del Ejército en labores de seguridad, y contrastó con la petición que hizo la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, para que militares apoyen en labores de seguridad pública en esa entidad, Creel calificó como un grave error estigmatizar a su partido como contrario a las Fuerzas Armadas.

"Utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, es un grave error, otra vez, estamos desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los propios, no trate de hacer ver ni a nuestro partido ni a nuestros gobernadores con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población y a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas. Presidente, eso no se lo vamos a permitir", afirmó.

El panista dijo que está de acuerdo con que la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, haya pedido apoyo a la Federación, pues nadie está pidiendo que se retire a la Guardia Nacional o que el Ejército se regrese a sus cuarteles.

Sostuvo que ese no es el debate, porque las Fuerzas Armadas tiene que estar presentes en tareas de seguridad nacional, ante desastres naturales e incluso en tareas de seguridad pública hasta 2024, tal como lo señala el artículo quinto transitorio de la Constitución.

Creel dijo que el debate es si el país va a prorrogar o no una estrategia de seguridad fallida o si se va a continuar con la inconstitucionalidad en la cual están operando en este momento los militares.

"Ese es el debate, no otro, y por supuesto que todos los gobernadores del PAN y el resto de los gobernadores, me atrevo a decir, deben de pedir exactamente lo mismo que nuestra gobernadora Tere Jiménez, yo la apoyo, porque lo que pidió es correcto", afirmó.

El panista Creel le pidió al presidente López Obrador ganar el debate con argumentos y con resultados, no con falsos debates.

"Sí decirle al presidente que hay que centrar el debate porque de otra manera estamos mal informando a la opinión pública, de otra manera el debate se va por una situación de falsos debates y con falsos debates que no se quiera ganar un argumento, ganemos un argumento con resultados, ganemos el debate cuando el número de desapariciones baje o se elimine", indicó.

El diputado panista Santiago Creel advirtió que en el tema de la seguridad publica también hay temas pendientes, como una mayor claridad de competencias.

Señaló que hoy el 80 por ciento de la violencia que se origina en el país viene del crimen organizado y ese es responsabilidad de la Federación, por lo que demandó que no se transfieran responsabilidades a quienes no las tienen.

"La responsabilidad de presidentes municipales y gobernadores es limitada y tiene esos límites, ahora ¿cuál es el problema real? Que ni siquiera esto está bien definido, no están definidas las competencias locales, municipales y federales con la precisión que amerita", aseguró.

Creel informó que pese a la instrucción del presidente para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reúna con él para presentarle su plan alterno a la prórroga del Ejército, no ha recibido notificación alguna del funcionario federal.

Indicó que ya tiene agendada una cita con otro integrante del Gabinete federal, de quien no quiso dar su nombre.