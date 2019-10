Pide CTM a AMLO terminar hospitales

Ciudad de México.- El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador terminar los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que dejó inconclusos el Gobierno anterior.

Al participar en la 110 Asamblea General Ordinaria del Seguro Social, ejemplificó el Hospital de Acuña, Coahuila, al que le falta 10 por ciento, sostuvo.

"Estamos muy orgullosos de los hospitales que se han terminado, que eran parte de las obras de la Administración anterior, pero que no dejan iniciar nuevas construcciones.

"Le encargamos mucho el de Acuña, que sólo le falta un 10 por ciento", dijo en el encuentro que se celebra en el Centro Médico Nacional Siglo 21.

Aceves agregó que mientras no se inaugure ese hospital la gente tiene que viajar 200 kilómetros para recibir el servicio.

El líder obrero, que en asambleas anteriores había acusado a López Obrador de buscar socavar con instituciones y los sindicatos, se mostró afectivo con el Mandatario.

Incluso aseguró que con el tabasqueño, la mejor etapa del IMSS está por venir.

"Seremos constantes y testigos de que sí se haga ese trabajo, con su política de salud mucha gente lo va a recordar", le dijo tras afirmar que es necesaria la descentralización del Instituto, pues ha crecido como un gigante.

Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, demandó cuidar el equilibrio entre autosuficiencia financiera y atención al derechohabiente.

"No debe privilegiarse lo uno y por afectar al otro", indicó.

Cervantes recordó que existen menos médicos y enfermeras por cada mil pacientes, por lo que es momento de buscar que se mejoren los servicios.

"Sólo hay población sana con economía sana", añadió.

De los 12 hospitales que el IMSS planeó construir con sus propios recursos durante esta Administración, seis no se concluirán al término de este sexenio, se lee en el informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2017-2018.