Pide dejar en manos del pueblo destino de Félix Salgado

Reforma

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador pidió dejar en manos del pueblo el futuro político de Félix Salgado Macedonio, quien fue registrado como precandidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero pese a que tiene dos denuncias por el delito de violación.

"De acuerdo a la Constitución tenemos derecho a votar y a ser votado y no descalifiquemos a priori. Dejemos que el escrutinio quede en manos del pueblo, no estemos pensando que el pueblo es menor de edad y requiere tutela, eso se pensaba en el Porfiriato, por eso no le daban la ciudadanía al pueblo raso, logramos la independencia política", dijo el Mandatario en conferencia matutina.

Además, acusó que buscan confrontarlo con feministas al desvirtuar su expresión de "ya chole".

"Lo mismo con el maíz transgénico. No vaya a malinterpretarse, yo no me refiero a las compañeras, que la respeto mucho a las mujeres, no, pero en el maíz transgénico si digo, ya chole".

"Para que se entienda bien, porque luego me sacan de contexto porque quieren enfrentarnos con el movimiento feminista, y también son los conservadores que se vuelven feministas cuando les conviene".

El Presidente reiteró que el pueblo está consciente e informado.

"Pero en el pensamiento conservador prevalece la idea de que no existe. Entonces por eso no se entiende que estamos viviendo otros tiempos, ¿por qué no un artista, un deportista, un campesino, un obrero?

"Hace poco cuando se optó por nombrar por medio de insaculación, sorteo, en un partido (Morena), no voy a mencionar cuál porque no es el caso, (decían), cómo un obrero equis, una maestra, va a ser legisladora, que no iban a aguantar los cañonazos, vaya experiencia, nadie se vendió, al contrario, actuaron con mucha responsabilidad", agregó.

López Obrador afirmó que los conservadores de la oposición deben entender que el pueblo manda y decide, y que se le deben dejar al pueblo las decisiones porque se equivoca menos.

"Sabe muy bien lo que conviene y no, pero a veces cuesta trabajo y hay que respetar a todos, a opositores, nada de censura, nada de oposición es, nada de que ya insultaron al Presidente y ahí va la represalia", sostuvo.

'Son muy ratas, por eso están histéricos'

El Mandatario federal comentó que se terminó el bandidaje oficial y llamó 'ratas' e 'histéricos' a los del periodo neoliberal.

"En el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, son muy ratas, así por eso están histéricos, molestia, enojadísimos, pero ya se acabó el bandidaje oficial, entonces a robar a otra parte".

"Imagínense dejar sin médicos al País, por no invertir en la educación pública y apostar a la educación del mercado, escuelas privadas, universidades privadas, qué pasó, creció la matrícula de universidades privadas, pero llegó el momento que ya no pudieron crecer porque de dónde va sacar la mayoría de la gente para escuelas particulares. Llegó el momento que ya dejó de crecer, no porque la gente no quiera, sino porque no puede, porque empobrecieron al pueblo y no tiene la gente posibilidad de pagar la educación", dijo el Mandatario en conferencia matutina.

Cuestionado sobre si se mantiene la propuesta de eliminar exámenes de selección en las escuelas, el Mandatario federal dijo que sigue en pie pero que se está buscando abrir más espacios para que ningún joven que quiera estudiar sea rechazado.

"Se están instalando y están funcionando 140 universidades públicas, gratuitas, de calidad, y vamos a seguir creciendo".

"El Estado tiene la responsabilidad de dar educación pública, de calidad en todos los niveles. Por eso los confunde, los perturba, los obnubila, por eso se ofuscan, además los entiendo, fueron 36 años de estar machacando de que lo mejor era lo privado, que había que desmantelar al estado y avanzaron, pero no acabaron de socabar al estado Mexicano y además no contaban que el pueblo iba a decir basta", comentó López Obrador.