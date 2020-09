Pide Delgado tras inicio de encuesta bajar espectaculares

Reforma

Ciudad de México.- Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, pidió retirar los anuncios espectaculares que promocionan su imagen, tras la realización de la primera etapa de encuestas para definir al ganador de la elección interna.

El coordinador de los diputados morenistas se deslindó de la contratación de esos espacios publicitarios, al asegurar que no fueron pagados por él.

Sin embargo, lo hizo ahora que el INE concluyó la aplicación de una primera encuesta de reconocimiento, a manera de filtro, para determinar quiénes serán los finalistas de la contienda.

Entrevistado luego de reunirse con diputados de Morena de la Ciudad de México, Delgado informó que tienen contabilizados 17 anuncios y que ya busca a los responsables de la contratación para pedir que sean retirados.

"Ha habido espectaculares que han puesto algunos simpatizantes, ayer teníamos que son como 17 en todo el país , hemos tratado de localizar quién los ha puesto pedirles que los bajen, a mí no me gusta que se esté usando ese tipo de publicidad, estamos hablando para que se retiren", dijo.

Cuestionado sobre las acusaciones de su contrincante, Porfirio Muñoz Ledo, sobre los gastos que ha realizado en su campaña, el aspirante adelantó que la próxima semana presentará un informe sobre el dinero que ha invertido en promoción.

Refirió que ha destinado recursos a redes sociales y a la compra de boletos de avión, para realizar giras por varios estados del país.

"En cuánto al nivel de gastos que he hecho, en las redes es absolutamente transparente, se puede verificar en el Facebook de cuánto es la inversión y yo he gastado en los viajes que he hecho y voy a dar a conocer la lista de los boletos de avión que he comprado, lo vamos a hacer transparente", indicó.

"Una vez que terminemos este recorrido, que termino este fin de semana, voy a dar a conocer los boletos de avión, no estamos quedándonos a dormir justamente para ahorrar el hotel".

Este miércoles, REFORMA publicó que, sin aclarar el origen de los recursos que usan para hacer campaña, y como si se tratara de una contienda abierta, los aspirantes a dirigir Morena, Delgado y Gibrán Ramírez, han recorrido varios estados en las últimas tres semanas.

Antonio Attolini, uno de los aspirantes a la Secretaría General del partido, también ha aparecido en programas de espectáculos en radio y TV.

Primeros resultados

Por otro lado, Delgado informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer, este día, los resultados de la encuesta de reconocimiento, de la que derivarán los finalistas que pasarán a la última etapa de la elección.

Pese a las críticas de otros contendientes, sobre el método y su imposición, el coordinador de Morena en San Lázaro confió en que los resultados del sondeo otorguen legitimidad a quien gane el proceso.

"Hay grupos que no quieren la encuesta, que se concluya este proceso, quieren descarrilar el proceso de la encuesta, pues ahí están quienes meten inconformidades en el tribunal", expresó.

"Espero que termine bien, tengo la confianza de que se va a ir hasta el final de la encuesta, esto es importante porque el que surja de esta encuesta va a tener la legitimidad que da el consultar al pueblo de México".

A pregunta expresa, dijo desconocer las versiones sobre el supuesto cabildeo del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para frenar el proceso interno.

"No tengo conocimiento de eso, yo lo que diría es que claramente el Presidente de la República ha manifestado su simpatía porque haya un proceso de encuesta para la renovación de la dirigencia de Morena", recordó.

"Y qué bueno que ya estamos a la mitad de este proceso. Hoy se van a conocer los resultados de la primera etapa, hay que estar muy atentos a qué significan estos resultados, es el conocimiento lo que se está midiendo y en la segunda etapa es la preferencia sobre quiénes quieren que sean los dirigentes".

Delgado reiteró el llamado a los morenistas para evitar los insultos y descalificaciones, para poder superar la etapa de la contienda interna y trabajar en la organización rumbo a las elecciones federales de 2021.

Los diputados locales de la Ciudad de México que se sumaron este día a la campaña de Delgado son Maria Guadalupe Aguilar, Yiriri Ayala Zuñiga, Maria Guadalupe Chavira, Leticia Estrada Hernandez, Jesús Ricardo Fuentes, Ana Cristina Hernandez, Maria Guadalupe Morales, María de Lourdes Paz y José Luis Rodriguez.

También participaron en la reunión los legisladores Isabela Rosales Herrera, Eduardo Santillán, Leticia Esther Varela, Emmanuel Vargas, Esperanza Villalobos, Temístocles Villanueva y Maricela Zuñiga.