Pide Ebrard no superar 5 mdp asignados a 'corcholatas'

/ El ex Canciller recorrió un tianguis en Puerto Vallarta, acompañado de simpatizantes y de su esposa Rosalinda Bueso

CDMX.- Marcelo Ebrard pidió a las "corcholatas" de Morena no pasarse se los 5 millones de financiamiento público del partido para realizar sus giras informativas.

Previo a un recorrido por un tianguis de esta ciudad, el aspirante dijo que es difícil saber si sus compañeros de partido se están ajustando a esa bolsa presupuestal.

"Nosotros ya nos registramos y ya nos van a empezar a proporcionar esos recursos y vamos a empezar a rendir nuestro informe ya, yo creo que es buena idea que nos sujetemos a esos gastos y así lo haremos nosotros", manifestó.

-¿Los demás están ajustando estos gastos?, se le preguntó.

"Sería difícil saberlo ahorita mano, poderlo determinar ahorita, pero va a ser un tema" advirtió en el tianguis Las Mojoneras, a donde acudió acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso.

-¿Se tienen que ajustar?, se le consultó.

"Pues deberíamos de ajustarnos, si no para qué, o sea, debería ser como tu tope esos 5 millones, en teoría debería ser el tope, pero no lo establecieron así, lo establecieron como una aportación del partido, pero no necesariamente es el tope. Yo creo que valdrá la pena que nos sujetemos esa cifra, cuando menos de nuestra parte yo creo que estaríamos confirmes", respondió.

-¿No cree que van a ser engañosos esos reportes a la luz de mítines masivos de varios aspirantes, renta de sillas, reparto de cosas?, se le insistió.

"Yo creo que el INE los está contabilizando, ¿no? Entonces podemos pedir esa información, todos, cualquiera, es información pública, debiera hacerlo".

Cuestionado si haría un llamado expresó a las "corcholatas", Ebrard dijo que más que exhorto, es menester que se cumpla lo que se firmó.

"Dice ahí: no derroche de recursos publicitarios, ni en el recorrido, entonces pues cumplamos lo que ya firmamos, ahí está, está firmado, yo vi hasta la redacción muy estricta, ¿no? Entonces nada más cumplamos lo que se dijo".

'No nos vaya a voltear bandera'

En un puesto de venta de USB con música se escucha la canción "Ice, ice, baby", de Vanilla Ice, y Rosalinda Bueso la empieza a tararear.

"Es la música de nuestro tiempo", suelta entre risas la esposa de Marcelo Ebrard, mientras ambos recorren el tianguis Las Mojoneras, en una colonia popular de Puerto Vallarta.

Bueso, quien lleva una libreta para apuntar las peticiones ciudadanas, hace un pasito de baile y hasta invita a quienes la rodean a seguirle, mientras Ebrard se acerca a un puesto de ropa usada.

"(Anden): todos los que son de nuestro tiempo", convoca animada la economista y diplomática hondureña, aunque nadie le hace segunda y sigue caminando para encontrarse con el ex Canciller.

"¿Por qué ha ido con los chayotes (sic) de siempre?", reclama a Ebrard una clienta del tianguis en alusión a los medios que todos los días critica AMLO en sus mañaneras.

"Tengo que ir a distintos foros", le responde Ebrard.

"Bueno, estamos en la lucha, adelante ¿eh?, no nos vaya a voltear bandera", le pide la mujer quien se describe como fiel seguidora de López Obrador.

Ebrard decidió recorrer este tianguis -que se asemeja al de Tepito en la CDMX- en vez de encabezar un mitin, según dijo, para recoger las inquietudes y sentimientos de la gente.

Durante su recorrido, de más de dos horas y bajo un inclemente sol, la "corcholata" escuchó reclamos y peticiones, dialogó con locatarios y hasta compró un pan. Baño de pueblo, dirían algunos.

"¿A cómo das estos?", le pregunta Ebrard a un vendedor de ropa, señalado un pantalón usado de color gris. "A 80", le responde el locatario.

"Bueno, me voy a dar una vuelta", le responde Ebrard.

Bueso participa activamente en la recolección de peticiones ciudadanas: dialoga con la gente, se sienta a platicar, toma sus datos.

"Hay que saber cuáles son las necesidades", le dice Bueso a una vendedora de dulces que se queja de falta de agua, de pavimentación y de inundaciones.

"Ya me llevo el problema (la petición)" entra al quite Ebrard, "eso no debe de ser", agrega el aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

"Es que por eso no creemos... tenemos que ver hechos", revira la mujer, quien se identifica como Angelina García, cuyo nombre apunta Bueso.

Sobre la Calle Zacatecas, Ebrard también se acerca a un puesto de venta de pan y le compra uno sabor plátano a su esposa que le cuesta 30 pesos.

Después, se toma tiempo para sentarse a dialogar con Florencio, que vende tamales y tacos dorados de pollo. El vendedor se queja de la liquidación que le dieron.

"Eso hay que hacer una auditoría ¿eh?", le aconseja Ebrard, mientras se toma un agua de jamaica con hielo que le acerca el hijo de Florencio. "Hay que seguir la lucha", agrega Ebrard, antes de pasar al siguiente puesto para tomarse fotos, recoger inquietudes y también hablar de su experiencia.

El aspirante se retira a las 12:10 horas después de posar con jóvenes de Morena que le echan porras y hasta lo hacen mover el cuerpo, a manera de paso de baile.

"Les recomiendo un bolis ¿eh?", sugiere Ebrard, antes de subirse a una camioneta tipo Suburban en medio de puestos de venta de ropa de paca y cosas usadas.