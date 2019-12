Pide Espino indagar a Calderón

Ciudad de México.- Manuel Espino, superdelegado en Durango, se manifestó a favor de que el ex Presidente Felipe Calderón sea investigado por el Gobierno tras la captura y detención de Genaro García Luna en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El ex panista aseguró en un tuit que el michoacano debía estar al tanto de todos los movimientos de su Secretario de Seguridad Pública.

"Genaro García Luna fue el alter ego de @FelipeCalderon durante su gobierno. Impensable que no supiera lo que hacía su Secretario de Seguridad, se le advirtió en reiteradas ocasiones y siempre lo protegió. FeCal debe ser también investigado por el Gobierno de México. Cómplice es!!", sostuvo en su cuenta.

García Luna fue detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con presuntos sobornos millonarios del crimen organizado.