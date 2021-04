Pide Félix a Magistrados electorales que lo escuchen

Reforma

Ciudad de México.- Ante la propuesta de confirmar la cancelación de su candidatura, el aspirante a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado, pidió a los Magistrados del Tribunal Electoral escuchar sus argumentos.

"He solicitado respetuosamente al Tribunal me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado.

"Estoy en espera de que me señalen día y hora", informó en sus redes sociales el morenista.

De acuerdo con el proyecto del magistrado Indalfer Infante, que se prevé discutir el próximo martes, se confirma la decisión del INE de negarle la candidatura al guerrerense, por no presentar su informe de gastos de precampaña.

Desde el jueves, ante esta versión, Salgado aseguró que era momentos de serenidad.

"La serenidad es la mejor opción en estos momentos. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza", apuntó.