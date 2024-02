Pide FGR a capo comprobar dichos contra AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) urgió a Celso Ortega, líder del grupo criminal "Los Ardillos", el cual opera en varias regiones de Guerrero, comprobar, como lo dijo en entrevista a un medio, que el cártel de "Los Zetas" apoyó en 2006 la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

En una tarjeta informativa, la FGR añadió que está realizando la localización de Ortega luego que éste apareció encapuchado el pasado 15 de febrero durante una entrevista para el portal de noticias Latinus.

"En los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal denominada "Los Ardillos", se ha abierto de inmediato un desglose con objeto de que Celso "O", supuesto líder de esa agrupación, sea localizado para que, en su caso, ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico", explicó la institución ministerial.

"En tanto esto se logra, se le exhorta a dicho individuo para que, también de inmediato, y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta Representación Social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística".

La semana pasada en esa entrevista, Ortega aseguró, sin mostrar evidencias, que en esa campaña presidencial el ahora Presidente López Obrador, y en ese entonces candidato, recibió el apoyo y dinero de "Los Zetas".

"Cuando yo anduve en Michoacán, el 'Z-42' me manda traer de Nueva Italia y me dice que tenía que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña presidencial por el PRD, y que una vez ganando iba a entregar todo el País a "Los Zetas".

"El 'Z-42' está detenido, yo creo que es importante que lo entrevisten y que les diga, él me conoce perfectamente bien", manifestó Celso Ortega en la entrevista con Latinus.

En respuesta, el Presidente López Obrador acusó un montaje y exigió pruebas de ese financiamiento.

"No se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hacen (Carlos) Loret de Mola o Tim Golden", dijo.

"Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña de 2006 y todo un despliegue informativo, pruebas, ¿dónde están las pruebas y para qué ese montaje de manera ridícula? Un encapuchado", arremetió.

Además de esa acusación, Celso Ortega también dijo que el video en donde aparece con la Alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, fue de una reunión para exigirle cumpliera su pacto de darle a "Los Ardillos" el control del rastro municipal a cambio del apoyo que le dieron para ganar el Ayuntamiento.

"Ella dice que el encuentro que tuvimos fue fortuito, pero sabemos que no es cierto porque la reunión tardó dos horas y media a tres horas y media, donde uno de los tratos principales para ella era venderme el rastro municipal, y como es el punto donde sale la carne, por ende, también el mercado iba a ser parte de los negocios", manifestó.