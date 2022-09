Pide Frente Cívico a Va por México evitar ruptura

Especial / Agencia Reforma / Frente Cívico Nacional en sesión de su Consejo Nacional en la Ciudad de México

Ciudad de México.— Integrantes del Frente Cívico Nacional demandaron a los partidos de Va por México esforzarse por evitar la ruptura y pensar en el país más allá de la crisis que existe por el tema de la militarización de la Guardia Nacional.

En sesión de su Consejo Nacional en la Ciudad de México, se acordó generar un pronunciamiento con el llamado a privilegiar la unidad y salvar el escollo.

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes del Frente, expuso que no habrá reclamos a ningún partido, sino el reconocimiento de que puede haber diferentes formas de pensar y que hay que respetarlo.

Expuso que se debe insistir en buscar la unidad en las coincidencias y no engancharse en las diferencias.

"Es un llamado a la unidad, respetuoso, un llamado a la serenidad, a la calma, a no calentarse a la primera", expresó el ex presidente del PRD.

Consideró que si bien no es aceptable la militarización, ese tema no debe dividir a los partidos y organizaciones.

"Debemos contribuir como Frente, a que los problemas no se hagan más grandes y ser un facilitador para encontrar acuerdos, no atizar el problema ni tomar el garrote", expuso.

"Queremos unidad sin perder el rumbo, no queremos unidad a toda costa, sino una unidad sin perder el rumbo, para construir democracia, un país mejor, para combatir un régimen autoritario.

"El Frente se expresará de forma clara ante dirigentes y sociedad, para bajarle de gas al pleito", dijo sobre el pronunciamiento que se presentará el día lunes.

Citó que en el Frente Cívico Nacional hay pluralidad y que hay que reconocer que no se pueden imponer ideas a los demás.

Por ejemplo, citó, en el tema de la interrupción ilegal del embarazo, el PAN no está de acuerdo, mientras que la gente de izquierda sí.

Comentó que para el PRI, hay una relación histórica con el Ejército, mientras que para otros es más fácil criticarlos.

"La unidad no está asegurada, vamos a sortear muchos escollos, porque la persona de Palacio Nacional nos quiere dividir y tiene poder y las mañas, va a intentar dividirnos una y otra vez", manifestó.

"Por eso hay que luchar por la unidad, una y otra vez, la unidad es camino para la victoria, si no vamos unidos, no vamos a ganar; sin candidatura legitimada, y sin propuesta de futuro, no se va a ganar y la 'copia' (de AMLO) es peor", señaló Acosta.

El politólogo José Antonio Crespo manifestó que aún con la propuesta del PRI sobre alargar el tiempo de los militares en labores de seguridad pública, es prioritario mantener la alianza electoral rumbo al 2024.

Dijo que de otra forma, con partidos de Oposición separados, no se podrá ganar porque las preferencias electorales no alcanzarían para derrotar al partido del Gobierno.

Citó que Morena está entre el 40 y 45 por ciento de las preferencias, por lo que hay un margen del 60 o 55 por ciento que puede unificarse en la Oposición para lograr la presidencia.

PAN y PRI separados no podrán ganar en el 24, remarcó, por lo que persiste la opción de que se privilegie la coalición electoral aun con lo sucedido con la reforma sobre la Guardia Nacional.

"En caso de que la iniciativa se apruebe, es necesario que en el PAN no se cierren las puertas, aún se pueden recomponer las cosas", dijo Crespo.

"Sin coalición es difícil que se pueda ganar a Morena, PAN y PRI solos no hay nada qué hacer, o PAN con MC no basta".

El senador del Grupo Plural e integrante del FCN, Emilio Álvarez Icaza, señaló que en el Senado se evitarán las reformas regresivas y que sigue fuerte el bloque de contención.

Destacó que el peligro actual es que el Ejecutivo federal ya vio que puede hacer fraude a la Constitución, al no tener votos en el Congreso para modificarla, recurriendo a la Corte y presionando a los ministros para hacer que no sean revertidas sus reformas.

Llamó a mantener la mira en lograr la Presidencia en el 2024 y también a lograr un Congreso donde Morena no tenga mayoría absoluta ni la calificada.