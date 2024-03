Pide Gálvez respuesta contundente contra la Ley SB4

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Gálvez se reunió con integrantes de la Canacar

Cuidad de México.- La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, exigió una respuesta contundente de México en caso de que se avale en Texas la Ley SB4 para permitir a las autoridades estatales o locales detener y retornar a migrantes indocumentados, una labor que sólo pueden desarrollar agencias federales.

"Yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes, no sólo de México, sino de muchas partes del mundo", respondió en entrevista luego de participar en la asamblea de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), en la Expo Santa Fe.

"Entonces, la rechazo, qué bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta. éxico tendría que dar una respuesta contundente y le toca al presidente hacerlo".

La candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD reconoció el primer pronunciamiento de ayer de la Cancillería mexicana de rechazar la iniciativa firmada por el gobernador texano Greg Abbott y frenada por la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, pero insistió en que México no debe permitir, en caso de que salga adelante, pues Estados Unidos debe reconocer el aporte de los migrantes.

"Me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir nada. Entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque no se vale el trato que le están dando a los migrantes", expresó.

El gremio de transportistas en México, por ejemplo, explicó, sufre de la falta de conductores pues los mexicanos se han ido a trabajar a Estados Unidos que les dan visas temporales.

"Desprecian la migración que les conviene, pero no reconocen la migración que les aporta valor y riqueza a Estados Unidos", dijo.

En su reunión con los empresarios, la senadora panista con licencia prometió que la seguridad pública será prioridad de su gobierno, sobre todo en carreteras, por lo que pidió el apoyo a ese gremio que agrupa, dijo, a 3 millones de trabajadores.

"Vamos a contener y reducir a las organizaciones criminales. Sé que esto que estoy diciendo es algo complicado. Me han dicho que no lo diga porque pone en riesgo mi seguridad, pero yo se los digo claramente que yo aquí me estoy jugando todo por ustedes, por sus hijos, por el país, por la patria, porque yo me resisto a dejarle este país en llamas a mis hijos y a los hijos de ustedes", sostuvo.

Gálvez recorrió una pequeña exposición de camiones de la Canacar, que espera la visita más tarde del candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, y de Marcelo Ebrard, representante de Claudia Sheinbaum, de Morena, que no aceptó venir.