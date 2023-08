Pide Gatell no sobredimensionar aviso de UNAM

CDMX.- El Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, pidió no sobredimensionar recomendaciones de la UNAM, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, ante aumentos leves de Covid-19 en el País.

López-Gatell dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo el llamado a su comunidad universitaria y si bien tiene razón en advertir incrementos, eso no significa un riesgo general.

"El comunicado que producen ayer (de la UNAM), lo dice el propio comunicado, tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario, pero qué bueno que lo pregunta porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la Universidad.

"Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, es que la situación está en calma, lo que observan es que ha habido en las semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados, ¿quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud federal", afirmó en la mañanera del Presidente López Obrador.

Ayer, la UNAM recomendó continuar con las medidas generales de prevención de contagios porque el virus circula ampliamente en algunas zonas de México.

"En las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de Covid-19 en nuestro País, específicamente respecto al número casos y la positividad de pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del País", indicó.

Por ello, aconsejó el uso de cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación.

Esta mañana, el Subsecretario reconoció que en las semanas 25, 26 y 27 de este 2023 hubo un aumento de casos estimados por contagio de Covid-19, pero no han requerido hospitalización.

Indicó que el IMSS solo tiene 19 personas hospitalizadas en todo el País por la enfermedad. Mientras que el porcentaje de ocupación en todos los sistemas sanitarios de México es menor al 2 por ciento.

El funcionario atribuyó que las personas afectadas actualmente son quienes no recibieron esquemas de vacunación completa.

Argumentó que las variaciones son parte de la circulación endémica del coronavirus que igual se ve en la movilidad poblacional de México y Estados Unidos.

"No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus y, en otros países, específicamente en Estados Unidos, se han manifestado también estos cambios, se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir, una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México, por razones de proximidad y geográfica y movilidad de las personas.

"En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a Covid-19, sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación", insistió.

Vacunación de refuerzo hasta octubre

López-Gatell explicó que durante la temporada de frío, de octubre de este año y hasta marzo de 2024, podría haber un repunte de contagios por SARS-CoV-2 en el hemisferio norte, debido a la predominancia de influenza y más de 350 virus respiratorios.

"Y en ese momento, anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo, que lo hemos mencionado muchas veces: mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas", señaló.

Precisó que por el momento no hay necesidad de acudir a recibir otra dosis contra Covid-19, sino hasta dentro de dos meses.

Cubrebocas no se recomienda por ahora

Sobre el uso de cubrebocas dijo que siempre es necesario y no está mal usarlo, pero el Gobierno federal no lo promueve intensamente por ahora, debido a que en el momento que sea más útil, ya podría causar intolerancia.

"El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra y otra vez, para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, pudiera propagarlo a otra persona, no está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use.

"Pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo intensivo en un momento dado porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas, por estar usando el cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario", justificó.

"De momento no estamos haciendo ese llamado y una y otra vez hemos explicado con detalle, con claridad, cuál es la utilidad del cubrebocas y cuál es su limitación. Desafortunadamente, a veces en la prensa, se insiste en una mentira que es que no recomendamos el cubrebocas, nunca ha ocurrido eso, siempre lo hemos recomendado, aclarando el límite de su utilidad", se quejó.

Gobiernos estatales podrán comprar vacunas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Gobiernos estatales, empresas o cualquier otro particular podrán adquirir la vacuna que deseen aplicarse contra Covid-19.

Cuestionado en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, señaló que hay libertad para las adquisciones, pero se debe tener cuidado porque las farmacéuticas son muy lucrativas.

-¿El Gobierno federal permitirá que empresas y entidades o particulares compren sus vacunas en empresas del extranjero, por ejemplo los EU, de manera que todo mundo tenga la libertad de elegir qué vacuna contra Covid ponerse?, se le preguntó.

"Sí, de eso no hay ningún problema. Lo único que hay que cuidar, y es nuestra obligación, informarle a la gente de que hay mucha charlatanería y mucho afán de lucro en todo lo relacionado con las enfermedades.

"Uno de los cárteles más lucrativo que hemos enfrentado es el cártel de las medicinas, estamos hablando de miles de millones de pesos que se robaban, increíble, se robaban hasta el dinero de las medicinas, pero también era mucho, como 200 mil millones de pesos al año, entre medicamentos y equipos y todo esto lo manejaba un grupo de traficantes de influencias y políticos corruptos, entonces hay que tener mucho cuidado", advirtió.