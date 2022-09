Pide Gobierno evitar vandalismo por caso Iguala

CDMX.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado a evitar actos vandálicos y "de provocación" durante las protestas relacionadas con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

"Sí hacemos un llamado a evitar estos actos de provocación; tanto el Gobierno federal como el Gobierno de la Ciudad de México así lo hemos señalado y lo vamos a sostener y pos supuesto privilegiando siempre el respeto a las libertades y los derechos humanos", dijo.

"Pero también a la seguridad y la integridad de las personas. Tenemos nosotros la obligación de respetar y dar plena garantía al derecho de la manifestación y libertad de expresión y de las ideas, a los padres, pero también hay que salvaguardar la integridad de los padres y madres de familia, de los estudiantes que legítimamente vienen".

En conferencia en Palacio Nacional, Encinas deslindó "claramente" las actividades y manifestaciones realizadas por los padres de los estudiantes desaparecidos, de quienes han realizado estos actos en la Cancillería, la Fiscalía General de la República y la Embajada de Israel.

"La mejor evidencia es la del día de ayer (jueves), donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la FGR fue cuando un pequeño grupo realizó actos vandálicos, también creemos que debe de actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel", apuntó.

"Donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomas Zerón y se agrede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda. Tengan confianza que esta investigación continuará e irá a fondo".

El subsecretario dijo que estarán atentos a las manifestaciones de los próximos días para que no se pretenda desvirtuar con una provocación la legitimidad de la movilización de los familiares de los estudiantes.

"Hay que estar atentos a todas, al conjunto de las acciones, los distintos puntos, para garantizar el derecho a la manifestación; hacemos este llamado a que la provocación no desvirtúe la legitimidad de la demanda, pero también no se preste a que se desvíe la atención de los temas centrales", añadió.

Acusa AMLO intereses conservadores tras protestas

Previamente, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que detrás de las recientes protestas de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hay intereses conservadores de quienes "viven del conflicto".

"Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está pues aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad", dijo.

"Sin embargo, están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto. Imagínense, si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo que se violan derechos humanos, yo les digo no, no somos iguales".

El Mandatario subrayó que las protestas se tienen que hacer de manera pacífica y no lanzando piedras o bombas molotov a instituciones.

"¿Qué es eso de venir a la Procuraduría con bombas y a tirar piedras?, no se puede enfrentar la violencia con más violencia, ¿En dónde está la resistencia civil pacífica?, encapuchados tirando piedras, ahí es el conservadurismo o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda", advirtió.

"Entonces, claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia, y ahí van a venir seguramente otros que pertenecen al movimiento conservador".