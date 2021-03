Pide IMSS no bajar la guardia ante Covid durante Semana Santa

Ciudad de México

Ante la proximidad de la Semana Santa, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que para evitar un repunte de la pandemia de Covid-19, como el que se vivió a principios del año, no se debe bajar la guardia.

"Lo más importante en este momento es seguir atendiendo la pandemia. La pandemia no ha concluido, no podemos bajar la guardia o de lo contrario, podemos tener un repunte como el que vivimos de diciembre, y en particular en enero, sobre todo ahora que viene la temporada vacacional de Semana Santa”, advirtió.

Durante el Primer Informe de Actividades de María Aurora Treviño García, representante del IMSS en Puebla, Robledo Aburto, añadió que con base a los resultados presentados hasta el momento por 18 de los 35 representantes en el país, “se ha salido adelante”, pero ahora, además de participar en el proceso de vacunación contra covid-19, el Seguro Social debe trabajar para recuperar servicios médicos que se pospusieron.

"Se debe lograr la recuperación de servicios porque la reconversión tuvo un sacrificio, y el sacrificio fue disminuir la capacidad de atención de otros padecimientos. Nunca cancelar, pero sí disminuir”, indicó.

Por su parte el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un reconocimiento a todo el personal de salud del IMSS por los esfuerzos realizados durante la emergencia sanitaria, la cual se ha enfrentado con un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

"De la mano de la Federación y de todas sus instituciones de salud, el Gobierno del estado trabaja para atender y satisfacer de manera cercana las necesidades médicas de todos los ciudadanos”, señaló.

Fuente: www.excelsior.com.mx