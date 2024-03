Pide justicia en el Senado madre de niña por abuso sexual

Foto: Agencia Reforma / "Es alarmante el ver en qué manos de las autoridades estamos ¡Los niños no pueden ser protegidos ni por las mismas autoridades!", expresó Victoria Figueiras.

Cd. de México.- Victoria Figueiras, madre de la niña de cuatro años que fue abusada sexualmente por su tío paterno, pidió justicia en el Senado.

Esto, contra el responsable y el juez del Estado de México, Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien lo liberó debido a que la menor, de entonces cuatro años, no pudo precisar el lugar, la hora ni el día del delito.

"Es alarmante el ver en qué manos de las autoridades estamos ¡Los niños no pueden ser protegidos ni por las mismas autoridades! Afortunadamente salió la verdad, afortunadamente confía mi hija en mí, yo no le he fallado, pero no canto victoria, yo simplemente pido justicia", expresó en conferencia de prensa sobre el caso que inició hace dos años, pero que tuvo relevancia hasta que la resolución del juez fue exhibida en video la semana pasada.

"Llevamos dos años con este proceso. He luchado contra el mismo sistema, contra la misma familia, contra el mismo padre de mi niña, todo el mundo le ha dado la espalda, pero yo no he parado, no he fallado, no le he fallado a mi pequeña", agregó.

Figueiras dio una rueda de prensa acompañada por las senadoras Josefina Vázquez Mota, Gina Cruz Blackledge y Guadalupe Saldaña, del PAN, y Margarita Valdés, de Morena, quienes respaldaron su denuncia y solicitaron la destitución inmediata de Martínez Vitela, según un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de México, que aprobó el Senado hace unos días.

"Reiteramos desde la urgente destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela", dijo Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La madre de la menor relató la historia del abuso de su hija por parte del hermano de su ex esposo, Alejandro "N",. y los obstáculos que encontró para tener justicia; desde la negativa de su ex esposo para presentar una denuncia, la desaparición de las pruebas, la liberación del presunto responsable y la absolución que dio el juez por los motivos citados, a pesar de que no pudo negar que la menor sufrió el abuso.

"Yo espero que esto sirva también para que casos como el de mi niña no sigan en la impunidad. Es el número uno en México los casos de abuso sexual infantil. No podemos permitir que estos casos sigan impunes, que los agresores sigan sueltos. Estoy aterrada, estoy cansada de vivir todo esto, lamentablemente le tocó a mi niña, pero mañana no saben a quién le pueda tocar", señaló.

La senadora de Morena Margarita Valdés lamentó este tipo de decisiones de los jueces que alientan la falta de denuncias de estos abusos, y confió en que los culpables reciban un castigo.

"Todavía hay gente confiable en el Poder Judicial para que a este señor Alejandro Martínez Vitela no se le dé un solo minuto más como juez, que sea destituido de inmediato y si hay otras autoridades inmiscuidas también sean destituidas", afirmó.