Pide López Obrador conciliación sobre pintura de Zapata

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó agresiones de campesinos contra integrantes de la comunidad LGBT+ ayer en el Palacio de Bellas Artes y pidió una conciliación con la familia Zapata tras polémica por la pintura donde el revolucionario aparece desnudo y con tacones.

"No debe haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso, tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades", señaló el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica, yo estoy pidiéndole a la Secretaría de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad, creo que no es ese el camino".

López Obrador consideró que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señalada por agredir a un grupo de miembros de la comunidad LGBT+ que defendía la pintura de Fabián Cháirez, no necesariamente responde a la inconformidad presentada por la familia Zapata, pues ellos actuaron por decisión propia.

Integrantes de las organizaciones agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) acusaron un agravio a la figura de Zapata, pues acusaron que es exhibido como un integrante de la comunidad LGBT+.

"Ellos lo hicieron por decisión propia, para no mezclar las cosas. Entonces voy a pedirle a la Secretaria de Cultura que hable con todos y que se busque un acuerdo y que se respete la libertad", dijo el Presidente.

Cuestionado sobre la permanencia de la pintura en la exposición, señaló que es necesario escuchar primero a la familia Zapata para llegar a un acuerdo, pero no prohibir.

"Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, violencia. Lo condeno, eso no debe darse, pero aquí también aclaro, estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata", dijo.

"Los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura, es un asunto especial y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza".

Ayer, el subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, condenó las agresiones a los activistas en el Palacio de Bellas Artes por parte del FAC y la UNTA.