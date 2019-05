Pide Martínez reincorporación a Senado

Ciudad de México.- El ex director general del IMSS Germán Martínez notificó a la presidencia del Senado su intención de ocupar de inmediato su escaño que tenía antes de solicitar licencia para encabezar el Seguro Social.

"... respetuosamente solicito la reincorporación inmediata al ejercicio de mi cargo", indica el oficio con fecha del 22 de mayo enviado al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres.

"Toda vez que he concluido con el encargo que me fue conferido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo anterior para los efectos legales correspondientes".

En Twitter, Batres celebró su reincorporación.

"Será un gusto compartir con él las tareas del Poder Legislativo", expresó.