Pide Monreal a CFE prudencia por reforma eléctrica

Ciudad de México.- Ricardo Monreal pidió prudencia a la CFE sobre la reforma eléctrica luego que Manuel Bartlett dijera que cuando entre en vigor no se indemnizará a empresas cuyos contratos sean cancelados.

"Las personas servidoras públicas de la @CFEmx y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia", escribió Monreal en su cuenta de Twitter.

Ayer, en conferencia de prensa convocada para hablar de la iniciativa de reforma, el director de la CFE dijo que el cambio constitucional avalará la cancelación de los contratos y puede ser retroactivo.

"Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar); ya se acabaron. Por eso los invitamos (a las empresas) a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el Gobierno mexicano.

"No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México. Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no", afirmó Bartlett.

La propuesta de reforma presentada el 1 de octubre contempla la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.

Bartlett aclaró que, pese a la cancelación, las empresas pueden continuar en el mercado hasta con 46 por ciento de la participación, siempre y cuando vendan su energía únicamente a la CFE y bajo las reglas que el Estado determine.

"La CFE acepta la inversión privada con el 46 por ciento. Hay una inversión privada que no se va a expropiar, se va a respetar en un nuevo modelo", indicó.