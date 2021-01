Pide Morena 'censurar' también a Gobernadores en elecciones

Reforma

Ciudad de México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, exigió reciprocidad en las autoridades electorales para que así como se pide que Presidente de la República no intervenga en las elecciones, lo mismo hagan con los Gobernadores.

"Morena va a exigir reciprocidad para que no se permita que Gobernadores abusivos metan las manos; conocemos las mañas que tienen. Conocemos lo mañosos que son y vamos a unas elecciones en donde en 25 estados somos Oposición en relación al Gobierno estatal", apuntó.

En conferencia de prensa en Tamaulipas, entidad gobernada por el PAN, dijo que se avecinan elecciones complicadas, pero aseguró que no se vivirán tiempos pasados en donde se manipulaba o compraba el voto.

"No se ganó para hacer lo mismo. El Presidente de la República tiene el compromiso de hacer de la política un imperativo ético y es que el Gobierno no se va a meter en las elecciones como ocurría antes, en el pasado, que metían recursos, manipulaban y compraban votos para beneficiar a su partido", expuso Delgado.

Acompañado de legisladores federales y locales de Tamaulipas, pero en Ciudad Madero, en donde gobierna Morena, Delgado reiteró que las 300 candidaturas a diputaciones de mayoría en la Cámara de Diputados se resolverán por encuestas y las candidaturas plurinominales por insaculación, esto es, por sorteo.

Dijo que Morena tuvo una convocatoria exitosa y que recibieron más de 12 mil 500 solicitudes para las candidaturas a la Cámara de Diputados, los 300 de mayoría relativa y a lista plurinominal para ocupar otros 200 escaños.

"Todo se va a resolver en los 300 distritos mediante encuestas porque la encuesta es una herramienta para conocer la opinión de la gente y en Morena la gente manda, Morena es del pueblo de México y el pueblo de México decide", apuntó.

"De 12 mil 500 registros hay 3 mil 500 que son para los 300 distritos federales (de mayoría); los otros ocho mil y cacho van a la lista plurinominal. Pero ¿cómo se decide la lista en Morena? Por insaculación . Todos los simpatizantes y militantes tienen la misma oportunidad de representarnos en la Cámara" , señaló.

Criticó a los otros partidos que deciden las candidaturas, dijo, por influyentismo, amiguismo, "pactos secretos o complicidades inconfesables".

Aprovechó la ocasión para una vez más para criticar a la alianza opositora integrada por el PRI, PAN y PRD.

"Ya no les da ninguna pena, ninguna vergüenza decirle al pueblo de México que representan lo mismo; se han quitado las caretas, la máscara, y nos muestran el mismo rostro de la corrupción. Ya se han alineado en una alianza que no tiene ninguna respuesta, en donde única propuesta es que no siga el proyecto de transformación", señaló.

El dirigente nacional de Morena anunció que pronto saldrá la convocatoria de ese partido para los procesos locales en todo el País e informó que seguirá recorriendo estados para reforzar la estructura del partido y de defensa y promoción del voto.