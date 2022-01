Pide oposición a la FGR cerrar capítulo contra el INE

Agencia Reforma / Oficinas del Instituto Nacional Electoral

Ciudad de México— Legisladoras de oposición llamaron a las autoridades judiciales a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de los seis consejeros electorales denunciados por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y a cerrar con ello el capítulo de persecución en contra del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, la vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, Elizabeth Pérez, dijo que si bien las denuncias en contra de servidores públicos se persiguen de oficio, tras el desistimiento de Gutiérrez Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar en consecuencia.

"¿Qué tendría que hacer la Fiscalía General de la República? Bueno, pues retomar lo que ya hizo el presidente de la Mesa Directiva de las y los Diputados y actuar en consecuencia, simplemente decir que ya no hay ningún delito", expresó.

La legisladora recordó que el Consejo General del INE acordó continuar con el proceso de revocación de mandato, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó hacer un ejercicio de ajuste a su presupuesto y, en caso de persistir la insuficiencia de recursos, solicitarle a la Secretaría de Hacienda ampliaciones presupuestales.

"Lo que debería de hacer la Fiscalía es determinar que ya no hay materia, máxime porque también tiene ya una resolución de la Sala Superior, donde determina que el INE tiene que darle continuidad a sus labores respecto a la revocación de mandato y, en todo caso, si se ve ahorcado presupuestalmente, entonces le está dando la posibilidad de que asista a la Secretaría de Hacienda y que sea Hacienda la que le dote de los recursos", señaló.

Pérez se pronunció por revisar las facultades y atribuciones del presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro para evitar el uso faccioso de dicho cargo.

"Lo que tendríamos que hacer las y los diputados es revisar el reglamento de funcionamiento de la Cámara, en particular en la parte que habla de la Mesa Directiva para ver funciones, facultades y atribuciones que tiene la figura de la presidencia, porque no se representa a sí mismo, no representa a un diputado, representa a un poder dentro de la República", reiteró.

En su turno, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, llamó a las "autoridades correspondientes" a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de los consejeros electorales.

La panista recordó que si bien el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro no ratificó las denuncias, el daño ya está hecho, porque las indagatorias abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) siguen su curso.

"Es muy lamentable lo que ha ocurrido con esta consigna política y esta irresponsabilidad jurídica que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados; no obstante, no ratificó la denuncia, su irresponsabilidad está hecho y, ante ello, esperamos que las autoridades correspondientes emitan el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y este tema que evidentemente vulnera a las instituciones no se vuelva a repetir", indicó.

Consideró que Gutiérrez Luna pasará a la historia como uno de los peores ejemplos de retroceso democrático, al amedrentar penalmente a los consejeros electorales.

"Este hecho describe el autoritarismo con el que hoy el partido en el poder ejerce su cargo, el cierre de este lamentable tema está obligado a darse por el bien de las instituciones", afirmó.

Además, se pronunció a favor de que, en su momento, la Secretaría de Hacienda le otorgue al INE los recursos adicionales que eventualmente le sean requeridos para la organización de la consulta de revocación de mandato, luego de que el Tribunal Electoral determinó que el Instituto podrá realizar la solicitud correspondiente.