Pide Padierna no descalificar a juez por parentesco

Ciudad de México.- La diputada morenista Dolores Padierna confirmó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles, es su sobrino.

"Aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", tuiteó.

La legisladora pidió no descalificar al juez por el parentesco.

"Es un funcionario honesto, quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas", sostuvo.

"Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados".

Padierna aseguró que en este asunto no se mezclan asuntos personales.

"En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos. Nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo".

Previamente, en un evento en el Senado, la diputada se rehusó a aclarar si era su sobrino.

"No voy a dar declaraciones, no voy a dar declaraciones", dijo.