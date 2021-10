Pide PAN a PVEM rechazar miscelánea fiscal 2022

Ciudad de México.- El diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas, pidió al Partido Verde no avalar medidas como obligar a los jóvenes a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y limitar la deducibilidad de donativos a organizaciones de la sociedad civil.

Durante el debate de la miscelánea fiscal, el legislador dijo que si bien entiende que el Verde tiene una coalición con Morena, éste debe desmarcarse y no ser un partido subordinado.

Luego de acusar a los diputados de Morena de ser autómatas, Espadas invitó a la bancada verde a reflexionar sobre la gravedad de obligar a los jóvenes mayores de 18 años de edad a inscribirse en el RFC, sobre todo porque eso implica que al no hacerlo serían objeto de sanciones.

"A las y los diputados del Partido Verde yo les quiero pedir su reflexión, yo los quiero invitar a que reflexionemos la gravedad de obligar a los jóvenes a inscribirse en un listado de contribuyentes, porque en otro artículo dice que aquel joven que no se inscriba, en consecuencia, tendrá que ser sancionado, por eso me dirijo a los diputados del Verde, no a las gritonas y gritones", dijo.

El panista demandó a los legisladores del Partido Verde revisar también el esquema de donaciones a las organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan con el Gobierno en la atención de los grupos más vulnerables.

"También me dirijo a ustedes, diputadas y diputados del Verde para suplicarles que revisen el esquema de donaciones a las asociaciones civiles que vienen a coadyuvar con los Gobiernos y con la sociedad para que se atiendan a las personas con mayores necesidades", dijo.

El legislador sostuvo que la bancada del Partido Verde debe darle la cara a México, porque ellos no tienen un "jefe unipersonal".

"No es menor, entiendo que tienen una coalición, pero también creo que ustedes no tienen un jefe unipersonal, con esa esperanza me dirijo a ustedes pidiéndoles que reflexionen y voten por México, estos dos temas son fundamentales para el País, no nos dejemos engañar.

"Yo sé que el Verde tiene la capacidad de darle cara hoy a México y de desmarcase no como partido subordinado, ser aliado no tiene problema, ser subordinado sería gravísimo y espero que el Verde no lo sea", reiteró.

Y prevén alargar sesión

La negativa de Morena a negociar con la Oposición cambios en el paquete de ingresos del 2022 generó que el grupo opositor en la Cámara de Diputados busque alargar el debate por más de 40 horas en el Pleno.

Al iniciar la sesión se registaron 511 reservas y 135 oradores en la discusión en lo particular de la miscelánea fiscal, donde está la obligación de que los jóvenes estén obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y el castigo a organizaciones de la sociedad civil para recibir menos donativos.

Por cada reserva se darán 5 minutos en tribuna y siete si un orador tiene más de una registrada.

En conferencia de prensa, los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, anunciaron que no retirarán ninguna reserva, porque quieren debatir los cambios que quieren hacer y que Morena se niega a discutir y votar.

De las reservas, el PAN presentó, 237; el PRI, 93; y PRD, 28. De Morena, son 76; 12, del PT; y dos del PVEM. Por su parte, MC 63.

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que se ignoró a los participantes del Parlamento Abierto en la Comisión de Hacienda y advirtió que Morena no escucha a los ciudadanos.

Dijo que ello es un mal augurio para la Cámara de Diputados, cuando se avecina la discusión del Presupuesto de Egresos y una "pretendida" reforma eléctrica.

"Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, no dar paso atrás en el debate, así sean 48 horas, no vamos a bajar ninguna reserva ni veremos la economía de tiempo, que favorece una votación fast-track", advirtió Moreira.

Señaló que el debate se prolongará para presentar propuestas que eviten la violación de derechos humanos en materia tributaria y consideró que hay una "mayoría frágil", donde hay una pequeña distancia entre los votos de la Oposición y el bloque de Morena.

"La razón nosotros la tenemos", afirmó.

"Viene una pretendida reforma eléctrica, nos preocupa que a la sociedad no se le escuche", agregó.

Jorge Romero, coordinador del PAN, dijo que por más que se les presentan razones a los de Morena, no quieren escuchar y sólo ven su teléfono celular.

"Ni siquiera dan la apariencia de escuchar. Cumplen instrucciones, sabemos que el dictamen se hizo desde el Poder Ejecutivo, desde las oficinas de Hacienda", argumentó.

Dijo que darán una argumentación técnica, aunque dure horas a sabiendas que la mayoría sólo dará discursos ideológicos.

El coordinador del PRD, Espinosa Cházaro, afirmó que a la alianza Va por México le enaltece perder una votación y no le humilla. Agregó que al que sí humillan es a los jóvenes o a los niños que no tienen medicinas para el cáncer con la falta de voluntad para cambiar un dictamen que dé más recursos para atacar el desabasto de medicamentos.

"No vamos a bajar una sola reserva, si hay que trabajar dos días se verá quién tiene la demagogia y quién el conocimiento y la realidad de una miscelánea fiscal en este contexto", expuso.