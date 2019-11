Pide presidente a Estados Unidos que T-MEC sea ratificado

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya cumplió con los compromisos para acordar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, por lo que pedirá, en particular al Congreso estadounidense, que sea ratificado ese instrumento.

"Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos, hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano, con legisladores del Partido Demócrata, en este caso hemos llevado acuerdos y compromisos y los hemos cumplido todos, se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el País y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos, cumplimos ese compromiso", dijo el mandatario.

En su conferencia mañanera, en la que se presentó un informe sobre los avances en las negociaciones del T-MEC, López Obrador hizo un llamado respetuoso a que sea ratificado el acuerdo, y anunció el envío de un documento, esta semana, haciendo esa petición.

"Pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México (...)", dijo.

"Que ya no se demore la aprobación del tratado, todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo".

Esto, expuso, vamos a expresarlo de la manera más respetuosa a el Gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos.

"Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial, eso lo vamos a hacer esta semana, se va a presentar este documento, lo vamos a dirigir de manera particular a Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes)", sostuvo.

En su informe, el canciller Marcelo Ebrard expuso que el tema que más se ha comentado en Estados Unidos sobre la ratificación del T-MEC tiene que ver con el aspecto laboral.

El funcionario resumió que se han recibido visitas de legisladores y dirigentes en el tema laboral, y comentó sobre la carta que el Presidente López Obrador envió a Pelosi, a la cual dio lectura.

En resumen, el Secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que México ha cumplido con sus compromisos y hoy sólo obedece a una decisión política la ratificación del acuerdo.

Adicional a la carta a Pelosi, dijo, se envió otro documento el pasado 14 de octubre respecto a las precisiones en cuanto al presupuesto para aprobar la reforma laboral, pues tenían la duda si iban a haber recursos suficientes.

"Tuvo a bien la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos con una serie de previsiones que garantizan todos los compromisos que México ha hecho, primero con su pueblo y luego que están estipulados en el documento que se conoce como entendimiento en torno al tratado", explicó.

"Es decir, todos los compromisos que México hizo, consideró factibles, razonables y coincidentes con la decisiones soberanas de México, todos, sin excepción, han sido cumplidos al día de hoy, por lo tanto, en adelanta es una decisión política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ratificación de este instrumento, México ya cumplió".

En su intervención, el subsecretario Jesús Seade afirmó que ha sido un año de diálogo no muy estructurado entre congresistas demócratas y republicanos, y en el que se ha transmitido la disposición de México para la reforma laboral.

Se han hecho muchas sugerencias, nada nos ha llegado por escrito, advirtió, y hay ideas de mejoras a lo que se había negociado.

Seade mencionó que el diálogo continúa, y que en Estados Unidos había la expectativa de que antes del día de Acción de Gracias llegarían a un acuerdo, pero ya se fue noviembre y lejos de llegar a ese acuerdo, se han recrudecido los pronunciamientos, ventilando ideas "verdaderamente inaceptables" para México.

"Llega el momento para México de transmitir de forma un poco más clara que este es un tratado muy bueno, que México ha hecho todo lo que le corresponde, demos vuelta a la página y vamos a ratificarlo", expresó.

"La opinión de México es que ya es momento de proceder a ratificar".