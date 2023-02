Pide reparación del daño acusada de arrojar aspas al Metro

Agencia Reforma

Ciudad de México .- Viviana, la mujer que estuvo en prisión preventiva por el delito de ataques a las vías de comunicación del Metro, pidió que el gobierno de la Ciudad de México le ofrezca una disculpa pública.

La mujer fue detenida por presuntamente aventar unas aspas de lavadora a las vías, luego de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, señaló que había una investigación por un posible sabotaje en el Metro tras el choque de trenes en la Línea 3.

La mujer, quien fue liberada por un juez al no encontrar elementos suficientes, señaló que la detención afectó su entorno y que causó que fuera despedida.

"Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje, para quitarse de culpa de todo lo que pasa en el Metro, y pues me dejo muy dañada a mi y mi familia".

Debido a ello es que pidió la reparación del daño psicosocial y económico, además de una disculpa pública.

Su abogado, Teófilo Benítez, pidió a la Comisión de Derechos Humanos intervenir debido a las violaciones que señaló hubo contra ella