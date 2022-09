Pide Ricardo Monreal no doblegarse ante nadie

CDMX.- En medio de las críticas en su contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo señaló por abstenerse de votar por militarizar la Guardia Nacional, el senador Ricardo Monreal dirigió un mensaje a estudiantes en el que apeló a mantener la congruencia a pesar de ingratitudes o incomprensiones.

En el Senado, después de ofrecer su clase a estudiantes de Derecho de la UNAM, el legislador inauguró en el Senado los trabajos del Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A la hora en que el zacatecano impartía su cátedra, en Palacio Nacional, López Obrador censuraba su voto en abstención. "Es su libertad, pero no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y la politiquería del conservadurismo", profirió.

Con esa descalificación a cuestas, Monreal enfiló al salón de la Comisión Permanente, donde se encontró con 140 estudiantes de la UAM de los campus Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma. En tono irónico, el morenista dijo que seguía siendo un opositor.

"Nosotros somos una generación, prácticamente, ya de salida. Yo tengo más de 40 años en el servicio público. La mayor parte de mi vida he sido opositor... Bueno, a veces sigo siéndolo", deslizó.

Monreal Ávila comunicaría a los estudiantes su deseo de formar a las nuevas generaciones.

"Jóvenes que no estén pensando en corromperse o en vivir una vida de lujos y de privilegios sino de compromiso y de responsabilidad social. Jóvenes que no tengan temor a triunfar, a cambiar al País, a representarlo con dignidad. Jóvenes que no tengan miedo a nada, ni al miedo mismo.

"Siempre defiendan en lo que creen: no se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia, mantengan sus principios. No cambien", instó.

"Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vayan de por medio en ocasiones, tropiezos y temporalmente, ingratitudes o incluso incomprensiones."