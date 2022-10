Pide Salinas Pliego a senadora 'ponerse a dieta'

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego insultó en redes a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de TV Azteca discutó con la morenista luego de que éste se quejó de que lo etiquetaran con fotos de ella.

"Esto ya es adrede, uno anda feliz y me etiquetan en estas fotos, ¿qué estaría pensando la cenadora que se le ve tan llena de vida y de cachetitos sonrosados?", preguntó.

"Pensaba cómo se podría fortalecer la política social en el País si pagara los impuestos que debes", contestó la morenista.

En respuesta, Salinas Pliego le recomendó ponerse a dieta, a fin de que haya recursos para programas sociales.

"Híjole! Si te pones a dieta y la mitad de lo que te tragas se lo aportas a las arcas públicas, seguro que sobra lana para programas sociales y hasta el tren maya", sostuvo.

También la acusó de cobrar doble sueldo y le pidió que se ponga a trabajar.

"No cenadora, no quiero que me enseñe nada. Póngase a trabajar, usted que cobra doble sueldo nada más para estar haciéndole al pendejo aplastada en una silla, deje de tragar para ayudar a detener la hambruna mundial y ya no vaya a clases de baile en septiembre por favor", escribió.Insulta también a Sabina BermanEl empresario llamó momia y textoservidora a Sabina Berman, luego que la escritora posteara que nunca había comprado en las tiendas Elektra.

En respuesta, Salinas Pliego la calificó como elitista y muerta de hambre y le dijo que muchos de los millones que le pagó cuando trabajaba en la televisora de su propiedad salieron de los pagos de la gente que sí compra en dicha tienda.

"Usted se siente elitista, aunque es una pobre muerta de hambre. Lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca, muchos de ellos salieron de dinero de esa gente que sí compra en Elektra esas personas que usted confesó que le dan asco", señaló.