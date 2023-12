Pide Sheinbaum a nuevas generaciones ser protagonistas en 2024

Tomada de Facebook / La precandidata tuvo un encuentro con jóvenes en Bécal Calkiní, Campeche

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, llamó a los jóvenes a ser protagonistas en las próximas elecciones y apoyar la continuidad de la transformación.

En un encuentro con jóvenes en Becal Calkini, Campeche, recordó que el próximo año muchos de ellos participarán por primera vez en un proceso electoral.

Acompañada por la gobernadora del estado, la morenista Layda Sansores, advirtió que con ello asumirán la lucha de lo que significa la justicia y el humanismo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No se trata solamente de lo que vamos a vivir el próximo año, que es fundamental y que quedan ya cinco meses, que es la continuidad de la transformación o regresar al pasado, sino que significa que ustedes, jóvenes mexicanos y mexicanas, asuman la lucha de lo que significa la justicia, y la justicia tiene un nombre, que es el humanismo, porque no puede haber justicia si no hay fraternidad, si no hay amor por los demás", dijo.

Sheinbaum pidió a los jóvenes ser protagonistas en la construcción del "México maravilloso que nos dejaron nuestros ancestros" y evitar con ello que sean otros los que continúen con la construcción del país.

"O somos parte de esta transformación o tomamos la decisión de pasar al protagonismo, porque todos somos protagonistas de este cambio verdadero que estamos viviendo en nuestro país y esa es la decisión que todos tenemos que tomar", indicó.

La precandidata presidencial insistió en que las elecciones del próximo año serán un momento histórico.

"Ustedes tienen la posibilidad de decirle a sus nietos: participé en la transformación o dejé que regrese el pasado", afirmó.