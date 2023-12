Pide Sheinbaum a sus seguidores no confiarse

Especial / Agencia Reforma / Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de México

Ciudad de México.- La aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, pidió a sus seguidores que no se confíen, a pesar de la ventaja que presumen.

"Lo importante es que no nos confiemos, porque en Baja California y en todo el país tenemos un plan", dijo en un mitin en Rosarito, Baja California.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México explicó que su plan es el C, diseñado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Constitución con la mayoría absoluta en el Congreso. Lo elaboró luego que sus reformas han sido revertidas por los legisladores y la Suprema Corte de Justicia.

"¿Cómo se llama ese plan? ¿Sí oyen la mañanera? ¡Plan C! Aquí en Baja California se trata no sólo de ganar la Presidencia de la República. Quiero un compromiso de ustedes, de ayudar, porque vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las diputaciones federales, vamos a ganar las diputaciones locales y vamos a ganar las presidencias municipales. ¿Se puede o no se puede?", arengó.

Sheinbaum estuvo acompañada en el mitin por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien se ubicó entre el público debido a la ley electoral que le impide hacer campaña.

"Marina debería de estar aquí, pero no puede porque, si no, el Instituto Nacional Electoral la sanciona. Entonces, por eso está aquí abajo, pero es como si estuviera aquí en el templete", dijo la precandidata única de Morena.

Aunque Sheinbaum reconoció que no podía hacer promesas de campaña para no violar la ley, prometió mantener los beneficios fiscales en la frontera de Baja California como el IVA en 8 por ciento y el ISR en 20 por ciento, la mitad de lo que se cobra en el resto del país.

La aspirante también afirmó que de ganar la Presidencia tendrá tres años de trabajo junto con Del Pilar, por lo que ya han hablado de proyectos comunes.

"Proyectos prioritarios para Baja California, uno es el agua, el presidente está ayudando, pero nosotros vamos a seguir ayudando a Baja California para que el agua se convierta en un derecho universal", indicó.