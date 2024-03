Pide SRE a mexicanos en Haití resguardarse por violencia

El Gobierno de México urgió a sus ciudadanos no viajar a Haití, donde en las últimas horas ha aumentado la violencia de pandillas por crisis política, y a los que ya sean residentes les pidió tomar medidas de precaución ante la inestable situación de seguridad.

Tras el asesinato de tres personas y la fuga de miles de reos de la principal prisión del País caribeño, la Embajada de México en Haití emitió un comunicado con la alerta.

"Se recomienda que las personas mexicanas que se encuentren en Haití resguardarse, evitar transitar por las calles, así como realizar cualquier traslado que no sea esencial", explicó la Embajada.

"Se reitera a la comunidad mexicana en Haití: a) evitar desplazamientos no esenciales; b) extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como a su entorno en todo momento; c) procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad, y d) permanecer atentos a las recomendaciones de autoridades ya visos de la Embajada".

De acuerdo con Arnel Remy, abogado de derechos humanos, menos de 100 de casi 4 mil reos de estas instalaciones permanecían bajo las rejas.

Haití incrementó su crisis política desde el asesinado del Presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y la posterior designación de Ariel Henry como Primer Ministro, quien ha pospuesto las elecciones parlamentarias y presidenciales.