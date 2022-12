Pide Tamaulipas adelanto de mil millones de préstamo

Agencia Reforma

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Tamaulipas pidió mil millones de pesos como adelanto de un préstamo acordado con cuatro bancos para ejercer al cierre de año a falta de liquidez financiera.

El monto total solicitado, que ya está autorizado, es de 2 mil 500 millones de pesos a pagar en un año y no requiere autorización de los Diputados del Congreso estatal.

La Secretaria de Finanzas del Estado, Adriana Lozano dijo que el efectivo se utilizará en pagar deudas del anterior gobierno por más de 16 mil millones de pesos.

"Los 2 mil 500 millones que solicitamos ya los podemos utilizar y ya los solicitamos mil millones (de pesos) de ellos", precisó.

Lozano puntualizó que los mil millones de pesos son del adelanto de la totalidad del préstamo, debido a la crisis financiera heredada del anterior gobierno que presidió el panista, Francisco García Cabeza de Vaca.

"Teníamos pendientes por pagar y quedan muchos pendientes por pagar un número interminable de pagos que no los terminaremos de pagar los adeudos que dejaron ni siquiera el próximo año", subrayó.

Por pagarse en el plazo de un año de acuerdo con las cláusulas del contrato, aseveró, que no requiere la autorización del Congreso del Estado, como lo establece la ley de disciplina financiera.

Al corte de la anterior administración, es decir, el pasado 30 de septiembre, el saldo de la deuda directa fue por el orden de los 15 mil 924 millones 467 mil 432 pesos, y con el préstamo aumentará un 16 por ciento, de acuerdo con la página de transparencia de la Secretaría de Finanzas.

El préstamo se contrató con cuatro bancos: Scotiabank, Banorte, Bancomer y otro del que no recordó su nombre.

"No fue un solo banco, por eso se concursa, se hicieron las invitaciones y para no tener preferencias con alguno en particular se dieron la oportunidad para cuatro instituciones bancarias", afirmó.