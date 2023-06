Pide unidad… ¡ahora a la Oposición!

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de que Morena pactó unidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ahora a la Oposición que defienda un proyecto en común y deje a un lado las ambiciones personales rumbo al 2024.

"Me parece no sólo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una, eso es importante. Que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder.

"Que sólo les interesen los cargos, yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser Presidente, no, los ideales. No le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto, por lo que creen, porque -si no es así- es pura ambición personal, es politiquería", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó a la Oposición que también deberá priorizar la lealtad en torno a un proyecto y no una persona.

"Entonces, sí es importante lo de la unidad y es importante que se defienda el proyecto, por eso también la lealtad es otro término que se debe de analizar a profundidad. Porque la lealtad en política a los hombres, a las mujeres, es relativo.

"La lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto, que nos una, que actuemos unidos leales a un proyecto, no a una persona hombre o mujer", señaló.

López Obrador invitó a sus adversarios a retomar su idea de realizar una encuesta para definir al que será su candidato en 2024.

"Ojalá así suceda en el flanco derecho, que definan las reglas, que todos puedan participar y no les voy a cobrar derechos de autor si deciden utilizar la encuesta; se los concedo el derecho de autor, aunque no lo tengan en sus estatutos de sus partidos, además son libres, lo pueden usar", sugirió.

"Pero ojalá y se agrupen, se unifiquen y, sobre todo, que definan un proyecto, porque tanto para la derecha, como para la izquierda, lo peor son los bandazos, hay que anclarnos en lo que somos, no zigzaguear".