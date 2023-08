Pide Velasco a Ebrard denunciar presuntas anomalías

Guadalajara, Jal.- Manuel Velasco invitó a Marcelo Ebrard a presentar las denuncias y pruebas correspondientes por las supuestas anomalías registradas en el proceso interno para definir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

"No estoy a favor de estar mediáticamente llamando la atención con declaraciones", dijo el también aspirante presidencial del PVEM dentro del bloque morenista.

"Si él tiene inconformidades que pueden ser legítimas, están los órganos competentes para que pueda meter las denuncias y, si tienes pruebas, pues denuncias".

El ex Gobernador de Chiapas confío que la unidad prevalecerá dentro del bloque de Morena y sus aliados (PVEM y PT) y que los seis aspirantes presidenciales llegarán a la definición del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación el 6 de septiembre.

Dijo que espera que el ex Secretario de Relaciones Exteriores no rompa y se retire del proceso, ya que ha estado en el movimiento y con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace ya varios años.

"Yo no la deseo, yo no quiero pensar en eso, yo quiero pensar que nos vamos a mantener unidos", agregó.

"Él (Ebrard) está en una competencia, aquí no hay que dar resultados por anticipado para nadie, aquí no hay que descalificar a nadie. Tampoco estoy a favor de que me descalifiquen a mí ni a los demás. Esto es una competencia, donde hay que esperarnos hasta el final quién va a ganar".

El miércoles, en una breve rueda de prensa, Marcelo Ebrard denunció la existencia de diversas irregularidades, entre ellas acarreos, en el proceso interno para definir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y potencial aspirante presidencial de Morena y sus aliados (PVEM-PT). Incluso advirtió que la competencia se encuentra únicamente entre Claudia Sheinbaum y él.