Pide Velasco regular espectaculares... y bajar los suyos

/ Un espectacular donde se promueve la figura del senador Manuel Velasco fue ubicado por Reforma sobre la Vía Morelos, en Ecatepec

CDMX.- El senador Manuel Velasco, aspirante presidencial del PVEM, reconoció que la colocación de anuncios espectaculares donde se promueve la imagen de las corcholatas de Morena debe regularse, y aseguró que en su caso solicitará ser bajado de las carteleras publicitarias donde aparece.

"No pague nada, de entrada... creo que solo es uno, es más hasta pido que lo bajen para estar en ceros, pero también pido que se regule, porque si no... ahí para que haya cancha pareja que esté bien regulado, no solo para nosotros sino también para la Oposición", dijo Velasco a REFORMA.

En un conteo realizado por Grupo REFORMA se contabilizaron cuatro espectaculares del senador Velasco, uno en Ecatepec, en el Valle de México, y otros tres en el Periférico de Guadalajara, la Autopista a Zapotlanejo y la Carretera a Chapala.

"Creo que es importante este conteo, veo bien lo que hace el periódico REFORMA, en el caso nuestro hemos salido en portadas de revistas y creo que es un tema que se debe regular y debe quedar claro.

"Pero no es un tema exclusivo de esta coalición que defiende la transformación, si ustedes ven a los candidatos de Oposición hay muchos, he visto de Santiago Taboada, de gente del PRD y del PRI, es un tema que se debe regular, haría un llamado para que eso se regule", manifestó Velasco.

El aspirante presidencial del PVEM, Manuel Velasco, se reunió este miércoles con el Gobernador de Guadalajara, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, a quien calificó como "un político conciliador" que construye acuerdos.

"Estoy a favor de los gobiernos de coalición y si bien ahorita estamos en un contraste de ideas, y militamos en partidos diferentes, después de las elección de 2024 deberemos pensar que la lucha no es entre hermanos, no podemos estar en una polarización, sino promover un gobierno de unidad donde estén integrados las mejores mujeres y hombres.

"Un gusto reunirme con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un político conciliador que dialoga y construye acuerdos. Su trabajo ha abierto brecha a las nuevas generaciones para renovar la política. Sin duda, es un liderazgo con más futuro que pasado", destacó Manuel Velasco.