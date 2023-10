Pide Xóchitl a los industriales no creer en encuestas

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, solicitó a los industriales del país no creer en las encuestas que la posicionan por debajo de la morenista Claudia Sheinbaum.

Ante el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), con quienes se reunió está tarde, la senadora se pronunció a favor de regresar al Ejército a tareas de seguridad nacional y aprovechó para hablar de lo que la diferencia de la aspirante presidencial de Morena.

Gálvez dijo no tenerle miedo a las encuestas y advirtió que el Gobierno va a tratar de poner algunas, para crear la percepción de que la elección de 2024 ya está definida.

"El Gobierno va a intentar poner encuestas, yo creo que la deprimida es Claudia Sheinbaum, porque ella estaba a 50 hace dos semanas, luego estamos a 30 y esta semana salió una a 10, pues a este ritmo voy a ganar con 256 por ciento. A mí no me preocupan las encuestas, esto no ha empezado, esto apenas va a comenzar y todo el enfoque es tratar de mandar un mensaje de que esto ya se resolvió.

"Pero créanme que esto no se ha resuelto, esto se va a resolver cara a cara en los debates, cuando veamos quién tiene la posibilidad de construir un país sin dogmas, sin odios, con propuesta pero, sobre todo, apostándole a que los mexicanos resuelvan su tema de inseguridad, de salud y, sobre todo, de tener un empleo que los haga ser independientes y libres, porque a medida que dependes del apoyo del Gobierno, sin darte cuenta vas perdiendo tu libertad", dijo.

La senadora pidió a los industriales del país no creer en las encuestas que la colocan debajo de Sheinbaum.

"Claro que podemos ganar, no se crean las encuestas, por favor, esas están diseñadas para que no vengan, hoy que bueno que les valió sombrilla y vinieron. En Miguel Hidalgo empecé 25 puntos abajo y acabé ganando en cuatro semanas.

"A mí que me echen solita a la otra candidata, que no sean montoneros, sin su jefe de campaña y ahí vamos a contrastar ideas", sostuvo.

La aspirante presidencial fue cuestionada por los industriales sobre su capacidad y experiencia para ocupar la Presidencia de la República.

En respuesta, dijo que una científica plantea problemas, mientras que las ingenierías los saben resolver.

"Recuerden que las científicas plantean problemas y las ingenieras los sabemos resolver, eso sí ténganlo en la cabeza", señaló en medio de aplausos.

Agregó que otra diferencia es que a ella ningún hombre la manda, pero sí muchos de ellos la orientan.

"Otra es que a mí no hay un hombre que me mande, hay muchos hombres que me orientan, pero ninguno me manda", reiteró, lo que le valió, de nuevo, aplausos de los asistentes.

La senadora dijo que un ejemplo de ello es su posición ante el ataque terrorista de Hamas a Israel.

"Ustedes vieron una posición firme este fin de semana sobre el ataque de Hamas en Israel. Uno no puede ser timorato, yo tengo muy clara la geopolítica con la que me voy a conducir", afirmó.

Aprovechó para delinear que, de ganar en 2024, no se relacionaría con Gobiernos autoritarios, ni invitaría al Ejército ruso, que invadió Ucrania, a desfilar el 15 de septiembre.

"Mis valores tienen que ver con la democracia y con el pleno respeto a los derechos humanos", agregó.

Recordó que mientras Claudia Sheinbaum se anunciaba en una pantalla en Broadway, ella recolectaba fresas para entender las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes en Estados Unidos.

Gálvez aseguró tener la suficiente experiencia y preparación para ser Presidenta y, de forma especial, dijo que cuenta con la habilidad de saber lo que significa venir desde abajo y de un entorno de violencia.

"Conozco estos dos mundo y creo tener una visión sin odio de que reducir la desigualdad es el tema más importante, para eso tendré un equipo más capaz que yo", se comprometió.

Se pronunció por regresar a militares a tareas de seguridad nacional

La aspirante presidencial se pronunció en contra de la militarización del país y aseguró que el Ejército debe de regresar a tareas de seguridad nacional.

Tras recordar que tiene un hermano general en la Secretaría de la Defensa Nacional, se dijo convencida de que los propios militantes agradecerían que los liberarán de tantas responsabilidades que se les han adjudicado en la presente Administración.

"Mi posición respecto de los militares es muy clara: estoy en contra de la militarización del país, estoy convencida que los propios militares van a agradecer quitarles tanta presión, porque los pobres ya hacen todo y ahí en la milicia no pueden decir que no", dijo, entre aplausos de los asistentes.

Advirtió que el Ejército podría quedar desacreditado como el responsable del fracaso de la estrategia de seguridad pública, a pesar de que no es el responsable de ésta.

"Creo que el Ejército lo tenemos que regresar a hacerse cargo de la seguridad nacional, que ya es bastante trabajo el que tienen y no distraerlo.

"A mí no me gustaría que el Ejército mexicano quedará desacreditado como el responsable de que falló la estrategia de seguridad, cuando no depende de ellos, depende de las policías estatales, depende de los recursos que le pone el Gobierno", dijo.

Gálvez sostuvo que los militares no deben ser distraídos de su labor fundamental, que es la seguridad nacional.

Dijo que su trabajo no es construir trenes, aeropuertos o caminos, porque para eso está la industria de la construcción.

Agregó que la intervención de militares en las Aduanas no ha acabado con la corrupción y la ineficacia en éstas.

"Me preguntaban si dejaría a los militares en las Aduanas y les decía: miren, si la cosa estuviera bien, si se hubiera acabado la corrupción, si hubiera eficacia, si fueran expeditas, pues que se queden, dices tú: sí, claro, cambió de la noche a la mañana, pero no es cierto, no es cierto, es un tortuguismo, sigue habiendo corrupción, hay ineficacia y hoy tenemos muchos problemas", indicó.