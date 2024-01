Pide Xóchitl confianza en su proyecto para el campo

Tras afirmar que en lugar de apoyar a los campesinos, el Gobierno actual eliminó muchos programas que beneficiaban a ese sector, Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial del Frente opositor, prometió, ante alrededor de 200 miembros de organizaciones del sector rural, conformar el mejor proyecto para ello.

"No vamos a salir adelante sin el campo. Vean nada más el precio de los productos de la canasta básica, las familias ya no pueden, de qué sirve que aumente el salario mínimo si te lo tienes que gastar en el aceite caro, en huevo caro, en jitomate caro", aseguró en un auditorio de la Casa del Agrarista, en la Ciudad de México.

"Tengan la certeza que soy una mujer que escucha. Vamos a conformar el mejor proyecto para el campo, el más acertado y los hechos hablan por uno. Aquí afortunadamente está el (ex) Gobernador Ismael (Hernández Deras) que puede dar fe de los pleitos con los que yo me agarraba con el mero mero para que mediera lana, y ya siendo la mera mera no tengo que pelearme con nadie".

Cuando lanzó la promesa, parte del auditorio inició con el grito: "¡Xóchitl Presidenta! "¡Xóchitl Presidenta".

Sin embargo, la misma Gálvez bajó los ánimos de los presentes.

"Ya merito, ya merito, ya estamos así como cuando vas a salir en el ruedo, que prefieres salir a echar chingadazos, todavía no, tenemos que esperar al día primero, para ahora sí salir", comentó Xóchitl.

La candidata aseguró que el trato a los campesinos es injusto e inhumano y reconoció a quienes han salido del anonimato para lucha por recuperar su dignidad.

Gálvez reiteró que no le tiene miedo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque éste abandonó a los mexicanos a su suerte en materia de seguridad.

Indicó que no es justo el chantaje en el que viven los agricultores por parte del crimen organizado, y lamentó que el Gobierno no los defienda.

Aseguró que también ha tenido encuentros con ganaderos de Durango, donde ya está acechando el crimen.

"Ya están llegando, tenemos que ayudarles a los gobernadores de Oposición", añadió.

Además, señaló que se reunió con ganaderos de San Luis Potosí, quienes no pueden certificar su ganado porque el Gobierno ha imposibilitado que haya reactivos.

"Tenemos serios problemas con el tema de Senasica, que no está haciendo su trabajo en la parte de inocuidad sanitaria, tanto vegetal como animal. Eso es súper importante para poder vender nuestra carne a buen precio. ¿Saben qué hizo este gobierno? Dejó entrar la carne de mala calidad de Brasil, de Guatemala, de Argentina, que no es una buena calidad para los mexicanos para que no se encarezca más el producto por no apoyar a los ganaderos mexicanos. Eso no se vale".