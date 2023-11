Pide Zedillo un presidente que no mienta ni divida

Archivo / Agencia Reforma / Ernesto Zedillo, expresidente de México

Ciudad de México.- El ex presidente Ernesto Zedillo expresó que espera que a México no lo gobierne alguien que dice mentiras a la gente y que no reconoce sus errores.

"Me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores", expuso durante su participación en el Foro Global sobre Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Irán, organizado por el Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago.

Dijo que le gustaría ver en México a alguien que no explote las necesidades de la gente, por medio de un discurso demagógico.

"Prometiendo cosas que no serán entregadas, efectivamente; que tampoco divida a nuestras sociedades, prometiendo las reformas que nuestro país y los países necesitan en América Latina", añadió.

Zedillo se pronunció por un presidente que asuma toda la responsabilidad de sus acciones.

"Porque es muy fácil culpar siempre a los otros , a los extranjeros", destacó en su mensaje.