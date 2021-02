Piden 150 hombres retirar candidatura a Salgado

Reforma

Ciudad de México.- Centenar y medio de hombres, entre defensores de derechos humanos, académicos, promotores culturales, periodistas y artistas, piden que se retire al senador con licencia Félix Salgado Macedonio la candidatura de Morena a la Gubernatura de Guerrero.

Los 150 que suscriben el documento se pronuncian por romper el pacto de silencio y complicidad entre hombres y exigir el retiro de la candidatura a Salgado Macedonio.

"Un hombre que ha sido acusado de violación y abuso sexual no puede contener por un puesto de representación popular", exponen los firmantes, entre ellos Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México_ Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Afadem_Fedefam.

Indican que el solo hecho de que haya sido presentado como candidato de toda una organización política es un escándalo y una burla a todas las víctimas de un país con una grave situación de violencia contra las mujeres, donde más de 10 de ellas mueren asesinadas diariamente y miles más son violentadas, física, sexual y emocionalmente.

Urgen al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos a establecer candados legales y normativos para que en ninguna contienda electoral se permita candidaturas de personas que han sido acusadas de violencia de género de manera fundada, dando credibilidad a la víctima.

"No compartimos la argumentación legalista, de que si no hay sentencia no hay culpabilidad o responsabilidad en un país de tremenda impunidad", afirman.

En México, añaden, el 90 por ciento de mujeres que son víctimas de una agresión no hacen la denuncia y las que si se atrevieron hacerlo, las sentencias y condenas contra sus agresores apenas llegan al uno por ciento con una poca y diligente impartición de justicia.

"No podemos quedarnos callados ante la violencia institucional que se perpetúa en nuestro país independientemente de las administraciones y colores políticos en turno", se lee en el documento.

Entre los firmantes están José Trinidad Camacho, TRINO, el caricaturista, y Ángel Aguilar Gil de la organización Red Democracia y Sexualidad.